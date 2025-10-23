Girtutėlių vairuotojų kelionė baigėsi: „Škodą“ sustabdė smūgis į tvorą, „VW Golf“ – į kitą mašiną

Kauno apskrities policijos pareigūnų teigimu, spalio 22 d. apie 11.20 val. Kauno rajone, Garliavoje, Juozo Lukšos gatvėje, automobilis „Škoda“, vairuojamas neblaivaus vyro, gimusio 1975 metais, kliudė namo tvorą.
Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,73 prom.
Tą pačią dieną, 18.05 val., Kaune, Ariogalos gatvėje, automobilis „VW Golf“, vairuojamas neblaivios ir teisės vairuoti neturinčios moters, gimusios 1981 metais, kliudė stovintį automobilį „Audi“.
Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,60 prom.
