Ilgojo savaitgalio pasekmės: girtumas nesutrukdė sėsti prie vairo

2025-08-17 11:57 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienį Kauno apskrities pareigūnai sučiupo keturis neblaivius vairuotojus, kuriems girtumas, panašu, nesutrukdė sėsti prie automobilio vairo.

Kaip skelbė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įkaušę vairuotojai į gatves išriedėjo vakarop. Apie 17.30 val. Kaune, Taikos prospekte, automobilį „Audi A4“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1973 m. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,45 prom.

Apie 19.50 val. Pramonės prospekte neblaivus 1989 m. gimęs vyras vairavo automobilį „Opel Zafira“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,85 prom.

Kiek vėliau, 21.55 val., Užnemunės gatvėje automobilį „Peugeot“ vairavo neblaivus 1980 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,24 prom.

Jau po vidurnakčio, 00.15 val., Kėdainių rajone, Labūnavos kaime, automobilį „Audi A4“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1985 m. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,69 prom. 

