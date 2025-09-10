Dviejų policijos komisariatų ieškotas benamis sugebėjo vėl apsivogti ir paslapčia atlikti bausmę?

Paaiškėjo, kad šiuo nusikaltimu įtariamo G. M., gimusio 1983 m., tada ieškojo ir Marijampolės apskrities policija – pirminiais duomenimis, kaip besislapstančio nuo teismo skirtos bausmės už panašius nusikaltimus Vilkaviškyje.
Maža to, jau ieškomas dviejų minėtų šalies policijos komisariatų pareigūnų G. M. po savaitės Kaune įvykdė dar vieną nusikaltimą – apvogė dar vieną kliniką, įsikūrusią Savanorių prospekte. Tik pranešimo apie šią vagystę žiniasklaidai skirtose Kauno policijos suvestinėse jau nebuvo.
Apklausiamas pagaliau jį suradusių Kauno policijos pareigūnų, G. M., kuris, panašu, kad specializuojasi vagystėmis iš medicinos įstaigų, apie abu minėtus atvejus pasakojo taip pat – ėjo pro šalį ir nusprendė užsukti vidun, tikėdamasis ką nors nugvelbti.
Liepos 14-ąją jis su tokiais kėslais užsuko į minėto plačiausio sveikatos priežiūros tinklo Lietuvoje kliniką, esančią Ąžuolyno prieigose, apie 13 val. Ir pasinaudojo tuo, kad kasos spynelėje buvo paliktas raktas, o klinikos darbuotojų netoliese nebuvo. Į darbo vietą grįžtanti kasininkė pamatė jį jau su grobiu rankose. Nustatyta, kad iš kasos stalčiaus jis tada pagrobė 880 eurų. Ir sugebėjo, nepaisant jau minėtų intensyvių jo paieškų „karštais pėdsakais“, dingti kaip į vandenį.
Po savaitės – liepos 21-ąją – ir taip pat dienos metu G. M. užsukus į jau minėtą Savanorių prospekte įsikūrusią kliniką, jam taip pat pavyko rasti vieną trumpam be priežiūros paliktą kabinetą, iš kurio jis pavogė mobilųjį telefoną.
Pirminiais duomenimis, nei minėto telefono, nei iš kasos pagrobtų pinigų, pagaliau suradus G. M., pareigūnai pas jį nerado. Nors įtariamojo tapatybė buvo nustatyta jau po pirmosios iš jam Kaune inkriminuojamų vagysčių – peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus. Pareigūnai juose atpažino ne kartą teistą bei, panašu, kad ir anksčiau už panašius nusikaltimus įkliuvusį G. M. Tačiau jo paieška užtruko, nes šis ilgapirštis neturi pastovios gyvenamosios vietos. O po šios istorijos yra pagrindo įtarti, kad, kol G. M. ieškojo net du šalies policijos komisariatai, jo gyvenamąja vieta trumpam buvo tapęs ir kalėjimas.
Anot Kauno policijos atstovės, jos kolegos rado šį asmenį jo tėvų gyvenamoje vietoje Kaišiadorių rajone tik rugsėjo pradžioje. Ir jis pateikė dokumentus, kad jau yra atlikęs jam teismo skirtą arešto bausmę, dėl kurios jo ieškojo Marijampolės apskrities policija. Deja, pasitikslinti pastarojoje, kada ir kur jos pareigūnams pavyko G. M. rasti, o gal šis pats po kurio laiko nuvyko į kalėjimą, nepavyko. Marijampolės apskrities policijos atstovė, iš pradžių paprašius atsiųsti jai klausimus raštu, nesulaukiant į juos atsakymo savo tarnybiniu telefonu jau neatsiliepė. Galiausiai baigiantis darbo dienai sulaukta atsakymo: „Jūsų minimas asmuo buvo surastas ir šiuo metu paskirtą bausmę yra atlikęs. Jis buvo paieškomas dėl vagystės.“ Žodžiu, teiraujantis, ar stalas yra apvalus, atsakyta, kad jis – su dviem kojomis.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, šiuo metu G. M. vėl mėgaujasi laisve. Ikiteisminiame tyrime dėl minėtų vagysčių iš Kauno klinikų jam yra skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš tėvų gyvenamosios vietos bei periodinė registracija policijoje. Taigi, Kauno gydymo įstaigos vėl turėtų būti itin budrios.
