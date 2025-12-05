 Dviejų merginų nužudymai Kaune: teisėsauga pateikė naujausią informaciją

2025-12-05 10:15
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas sako, kad pareigūnai sujungė du ikiteisminius tyrimus dėl dviejų jaunų moterų nužudymo Kaune.

T. Biliūno / BNS, Kauno apskr. VPK nuotr.

Manoma, kad jas nužudė tas pats asmuo, kuris iki šiol ieškomas.

Pirma auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, antras nužudymas galimai susijęs su buto nuoma.

Ieškomas vyras yra pripažintas įtariamuoju, jis toliau aktyviai ieškomas. Policija dar kartą primena, kad jis yra pavojingas, jis yra uždaras.

„Jis gali judėti pėsčiomis, visuomeniniu transportu, prašome apsidairyti ir kilus įtarimams panešti“, – sako policija.

Kaip skelbta, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško vyro, kuris, kaip įtariama ketvirtadienį Kaune nužudė jauną moterį.

Policijos teigimu, įtariamasis – 1996 m. gimęs Benas Mikutavičius.

Pareigūnai prašo asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112.

Policija taip pat nurodo nebandyti vyro sulaikyti patiems, nes jis gali būti pavojingas.

Kaip skelbta, ketvirtadienį buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 m. gimusios moters kūnas su pjautine žaizda.

Vėliau apie 19.46 val. buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite.

Atvykus tarnyboms, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios moters kūnas. Pirminiais duomenimis, su smurto žymėmis.

Spaudos konferencija:

