Dingo parodoje eksponuotas grafikos darbas: ieškomas šis vyras

Kaip pranešė Kauno policija, liepos 13 d. apie 11.20 val. Kaune, K. Donelaičio g., iš parodos pagrobtas grafikos darbas.
Padaryta turtinė žala siekia apie 250 eurų.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 65 098 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
Naujausi komentarai