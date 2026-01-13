Baisi nelaimė Aleksote: ugnis pasiglemžė namą, pusbrolis – reanimacijoje, mama su dukra išgelbėtos

Kaip jau rašyta, trys Kauno ugniagesių gelbėtojų autocisternos išskubėjo į Aleksotą apie 18 val. – gavus pranešimą, kad atvira liepsna dega dviejų aukštų namas, kurio dalis gyventojų – jau kieme. Apie tai Bendrajam pagalbos centrui pranešė kaimynė.
Ugniagesiams gelbėtojams atvykus prie nurodyto Stangviliškių gatvės mūrinuko, anksčiau buvusio medinuku, tačiau apmūryto, šio pirmasis aukštas degė atvira liepsna. Situacijos įkaitėmis buvo tapusios dvi 61-erių bei 23-ejų metų moterys, jau nebegalėjusios išeiti laukan per dūmų pilną laiptinę. Ugniagesiai gelbėtojai jas nukėlė ištraukiamomis kopėčiomis iš balkono.
Išvedė ugniagesiai gelbėtojai iš degančio namo ir dar vieną pusiau sąmoningą dūmų prisikvėpavusį jo gyventoją, apdegusį rankas ir nosį. Perdavus šį vyrą greitosios medikams, jis buvo išvežtas į Kauno klinikas.
Pasak Kauno ugniagesių gelbėtojų atstovės, spėjo jos kolegos išnešti iš degančio namo ir du dujų balionus, naudojamus maisto gamybai, nes užsidegęs dviaukštis buvo apšildomas kietuoju kuru.
Portalui kauno.diena.lt pavyko pasikalbėti su antrajame šio namo aukšte gyvenusios moters, kurią ugniagesiai gelbėtojai nukėlė su dukra iš balkono, kita dukra. Ši tą vakarą buvo atvažiavusi pas seserį, gyvenusią šio namo pirmajame aukšte, į svečius. Ir seseriai nuėjus pas mamą, liko šios kambaryje su jos šunimi, kurį vėliau spėjo išnešti iš užsidegusio namo.
Anot portalo pašnekovės, gaisras kilo pirmajame aukšte gyvenusio jos penktą dešimtį pradėjusio pusbrolio bute. Kilus sumaiščiai, šis dar spėjo jai pasakyti, kad užsidegė fotelis, kurį jis dar bandė nesėkmingai patraukti. Tačiau situacijos jau nebesuvaldė.
Pašnekovės manymu, panašu, kad minėtas minkštas baldas užsidegė nuo galimai iš krosnies iškritusios žarijos. Laimė, kad akimirksniu šiame medinuke iš vidaus įsiplieskęs gaisras nespėjo pasiekti pirmojo ir antrojo aukšto virtuvėse buvusių dujų balionų.
Pasak pašnekovės, jos mama ir sesuo sužinojo, kad kažkas atsitiko, suveikus antrajame aukšte įrengtam dūmų detektoriui. Tačiau supratusios, kad per dūmų pilną laiptinę jau laukan neišeis, puolė prie balkono, nespėjusios apsirengti. Laimė, pirmoji ugniagesių gelbėtojų autocisterna iš Garliavos komandos, kurios kopėčiomis jos buvo nukeltos žemyn vilkinčios tik kambariniais rūbais, atvyko labai greitai.
Ugniagesiams gelbėtojams pavyko lokalizuoti šį gaisrą tik po valandos. O užgesinti – dar po valandos – 19.46 val. Tačiau dar iki antros valandos nakties vyko namo ardymo darbai.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje konstatuojama, kad ugnis pasiglemžė 70 kv. metrų pirmojo šio namo aukšto su jame buvusiais daiktais. Išdegė ir laiptinė į antrąjį aukštą. Be to, teko nuardyti 10 kv. metrų šiferiu dengto šio namo stogo ir perdangas tarp pirmojo ir antrojo aukštų bei antrojo aukšto ir palėpės.
