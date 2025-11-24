„Automobilis tapo nevaldomas“: judriame prospekte – masinė avarija

Pareigūnai pranešimą apie nelaimę prie „HyperMaximos“ gavo lapkričio 24 d. 9.35 val.
Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad susidūrė „Honda“, BMW ir „Ford“. Pasiteiravus nelaimės aplinkybių, budėtojas teigė, kad avarija įvyko, kai vienam vairuotojų viduryje gatvės galimai sutriko sveikata ir automobilis tapo nevaldomas.
Medikų pagalbos, pirminiais duomenimis, prireikė tik minėtam vairuotojui. Jis, kaip nurodė budėtojas, – gana jaunas.
