Ant Lampėdžių tilto – apvirto automobilis

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį buvo gautas rugsėjo 5 d. 21.47 val.
Kaip teigta, Raudondvario plente, ant vadinamojo Lampėdžių tilto, apvirto automobilis. Portalo kauno.diena.lt fotografui nuvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad apvirto „Volkswagen Sharan“. Daugiau transporto priemonių minėtoje vietoje nebuvo. Tačiau dirbo policijos ekipažas.
Pirminiais duomenimis, „Volkswagen Sharan“ vairavęs asmuo galimai buvo neblaivus. Jis važiavo vienas.
