Posūkis tiriant garsų susidūrimą: byla nutraukta, nes per kūlverstį patirta trauma – per menka

Kaltininkas įvardytas iš karto
Kaip jau rašyta, Kauno teisėsaugininkai preliminariai įvardijo šio susidūrimo, kurio vaizdai pasklido po internetą, kaltininką jau kitą rytą išplatintoje savo suvestinėje apie tos paros įvykius. Nors tai ir prieštaravo daugumos, mačiusių minėtą vaizdo įrašą, komentarams.
Kauno policijos suvestinės tada pranešė, kad liepos 29-ąją, apie 12.20 val., Kovo 11-osios gatvėje automobilis „Citroen“, vairuojamas vyro, gimusio 1988 m., kliudė automobilį „Dacia Sandero“, vairuojamą vyro, gimusio 1964 m. Dėl sužalojimų pastarasis pristatytas į gydymo įstaigą.
Papildomai informuota, kad abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs.
Iškalbingas įrašas
Remiantis šio susidūrimo, įvykusio Kovo 11-osios gatvės atkarpoje tarp Taikos prospekto žiedo ir „Girstučio“, vaizdo įrašu, prieš pat įvykio kulminaciją „Citroen“ vairuotojas suko į kairę ir, jau bebaigdamas atlikti šį manevrą, susidūrė su pirmąja eismo juosta iš priešpriešinės, prieš darant posūkį, kur kas didesniu greičiu atlėkusia „Dacia“. Neatmetama, kad „Dacia“ vairuotojas skubėjo „prašokti“ pro žalią šviesoforo signalą. Prieš susidūrimą jis dar bandė, aplenkęs kitą automobilį, kurio vaizdo registratorius ir nufilmavo šį eismo įvykį, kirsti į antrąją eismo juostą, kurioje buvo stabtelėjęs galimai „Citroen“ praleidęs automobilis su vaizdo registratoriumi. Tačiau neišvengus susidūrimo, „Dacia“ vertėsi, kliudydama šviesoforą, ir apsisukusi, kaip ir „Citroen“ aplink savo ašį, liko gulėti ratais į viršų, o jos dalys pabiro ant šaligatvio. „Citroen“ apsivertimo išvengė.
Peržiūrėjus šį įrašą, su palengvėjimu konstatuota, kad, laimė, tuo metu ant šaligatvio nebuvo žmonių. Ir nebevaldoma „Dacia“ nepasiekė ne per toliausiai esančios viešojo transporto stotelės, kurioje taip pat galėjo būti žmonių.
Pirminė išvada buvo klaidinga?
Apsivertusios „Dacia“, ant kurios buvo Lietuvos pašto logotipas, vairuotojas sugebėjo išlipti laukan pats. Ir skundėsi į įvykio vietą atskubėjusiems greitosios medikams nugaros skausmu. Nors, pasak Kauno greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovo, jo kolegos, apžiūrėję šį susidūrimo dalyvį, jokių matomų sužalojimų neužfiksavo. Tačiau dėl minėtų nusiskundimų nuvežė šį kaunietį į Kauno klinikas detalesniam tyrimui.
Kaip paaiškėjo iš Kauno policijos suvestinių, „Dacia“ vairuotojui Klinikose įtartas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Turėtas galvoje konstatuotas lūžis, dėl kurio jis buvo išleistas gydytis ambulatoriškai.
Kito šio susidūrimo dalyvio – „Citroen“ – valstybiniai numeriai buvo ispaniški, nors jį vairavo Lietuvos pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Ispanijoje. Ir jam sužalojimų pavyko išvengti.
Dar ne pabaiga
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, sukėlusio eismo įvykį, per kurį nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, už kurį grėsė bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų, praėjusią savaitę nutrauktas, kaip jau užsiminta, nesulaukus paskirtos ekspertizės dėl „Dacia“ greičio prieš susidūrimą išvados.
Priimtas sprendimas motyvuotas gauta specialisto išvada, kad „Dacia“ vairuotojo patirta trauma prilygsta nežymiam sveikatos sutrikdymui, dėl kurio ikiteisminiai tyrimai nepradedami.
Po tokios įvykių sekos dabar jau policija turės spręsti, ar pradėti „Citroen“ vairuotojo atžvilgiu administracinę teiseną ir pagal kokį ar kokius Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius.
Pasak pareigūnų, susipažinusių su šio ikiteisminio tyrimo medžiaga, vienareikšmiškai susidūrimo kaltininkas – „Citroen“ vairuotojas, kuris, sukdamas į kairę, turėjo praleisti automobilį „Dacia“. Be to, ir pastarojo greitis, remiantis vaizdo įrašu, neviršijo 100 km/val.
Tiesa, policijos sprendimo dar teks palaukti, nes „Dacia“ vairuotojas turi teisę per 20 dienų apskųsti ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro sprendimą jį nutraukti.
