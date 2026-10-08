Žiniasklaida: Kauno savivaldybė planuoja du naujus administracinius pastatus už 37 mln. eurų

L. Sapiegos g. 8A planuojamo pastato plotas sieks 4 381 kv. metrą, jame numatoma 200 darbo vietų. Projekto kaina – apie 10 mln. eurų, statybas planuojama pradėti 2028 metų pirmąjį pusmetį.
Jonavos g. 1F projektuojamo pastato plotas sieks 11 176,62 kv. metro, jame numatoma apie 100 darbo vietų ir 216 automobilių stovėjimo vietų. Projekto vertė – apie 27 mln. eurų, statybų pradžia numatoma 2027 metų pavasarį.
Kaip portalui teigė Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis architektas Gedeminas Barčauskas, naujais pastatais siekiama sutelkti skirtingose miesto vietose dirbančius savivaldybės padalinius. Šiuo metu 656 darbuotojai dirba daugiau kaip 20 adresų.
Jonavos gatvėje taip pat numatoma įrengti daugiafunkcines erdves renginiams ir oficialiems susitikimams.
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