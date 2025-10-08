Vienas bilietas – trys parodos „Žalgirio“ arenoje: nepraeikite pro „Kauno dienos“ stendą

Įsigytas bilietas lankytojams atvers net tris renginius – Lietuvos gamintojų parodą „Rinkis prekę lietuvišką 2025“, šalies mados kūrėjų erdvę „Mados pasažas 2025“ ir pirmą kartą mieste organizuojamą kultūros įvykį „Kauno knygų mugę 2025“.
Pastaroji suvienys knygų leidėjus ir autorius, švietimo ir neformaliojo ugdymo atstovus, o taip pat kūrybingą laisvalaikį siūlančius verslus. Lankytojai čia ne tik galės įsigyti leidyklų ir knygynų pristatomas naujienas, bet ir dalyvauti diskusijose, susitikimuose, kūrybinėse dirbtuvėse ir naujų knygų pristatymuose.
„Kauno knygų mugės 2025“ programos renginiai dalinsis viršutinius arenos aukštus. Antrame vyks kultūrinė dalis, tuo metu trečiame įsikurs „Rašytojų alėja“, kur savo išleistas knygas pristatys jų autoriai. Viena jų – ilgametė „Kauno dienos“ žurnalistė Virginija Skučaitė ir jos naujausias darbas „Lietuvių Golgota Revučyje“. Spalio 10-ąją nuo 14 val. autorė su skaitytojais bendraus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro stende (K9).
Veiksmo nestigs ir kaimynėje – K6 stotelėje. Čia visas tris dienas lankytojų lauks laikraščio „Kauno diena“ kolektyvas.
Mums tai bus puiki proga pabendrauti su skaitytojais ir iš pirmų lūpų išgirsti, kuo jie gyvena.
„Manau, daug kam smalsu pamatyti, kas dirba „Kauno dienoje“. Mums tai bus puiki proga pabendrauti su skaitytojais ir iš pirmų lūpų išgirsti, kuo jie gyvena“, – laikraštį leidžiančios bendrovės „Diena Media News“ vadovas Tadas Širvinskas neabejojo, kad savaitgalis bus turtingas naujomis pažintimis.
„Kauno knygų mugės 2025“ metu lankytojų lauks dovanos ir galimybė su nuolaida užsiprenumeruoti „Kauno dieną“. Svarbiausia, teisingai pasirinkite kryptį – iš trečiojo aukšto leiskitės į pirmąjį, o ne atvirkščiai. Priešingu atveju su savimi teks tempti pirkinių krepšius. Kitaip, vargu, ar pavyks. Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“, tradiciškai bus pristatomas šalies gamintojų produkcija pradedant įvairiais gardėsiais ir gėrimais, baigiant kosmetika ir buitinės chemijos produkcija. Tuo metu specializuotoje Lietuvos mados kūrėjų erdvėje „Mados pasažas 2025“ suksis daugiau nei pusšimtis skirtingų mados ir stiliaus kūrėjų, pasiruošusių aprengti jus nuo galvos iki kojų.
