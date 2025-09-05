Veria širdį: rastas gatvėmis šliaužiantis sunkios būklės šuo

„Mes esame šoke – sunaikinti viduje. Kiti nusisuka. Užsimerkia. Negali net žiūrėti. O mes? Mes žiūrime. Įdėmiai. Iki kaulų smegenų. Ir ne tik žiūrime – mes liekame užhipnotizuoti skausmo, kuris ne mūsų, bet vis tiek skauda. Šis žaizdotas vargšiukas rastas šliaužiantis Akmenės miesto gatvėmis. Niekas nesustojo. Tik „gaila“ kažkam pasidarė – ir paskambino į Akmenės komunalinę tarnybą, net nesuvokdami, kas tai per vieta ir kuo galėjo vadinamoji „pagalba“ baigtis. Šio bėdulio likimas galėjo baigtis mirtinai, tyliai ir nepastebimai – amžinu miegu. Laimė, jog galime pridėti žodį „tačiau!“ – rašoma prieglaudos „Nojus“ – Kauno gyvūnų gerovės namų feisbuko paskyroje.
Kaip teigiama, savanorė Skaistė suspėjo ir sugebėjo susitarti, kad šuo būtų ne užmigdytas, o nugabentas į Šiaulių veterinarijos kliniką, kur jam būtų suteikta pirmoji pagalba. „Ir net atrodant, kad šuneliui jau viskas bus gerai, komunalinis ūkis laukė, kol išauš rytas, kad atsiimtų jiems priklausantį keturkojį. Sistema visada budri – ji laukia. O mes kovojame su laiku. Kovojame su sistema. Kovojame dėl gyvybės. Kovojame taip greitai, kad net nespėjus saulei patekėti, mūsų savanorė Audronė jau buvo pakeliui į Šiaulių veterinarijos kliniką, kad išgirstų šunelio diagnozę ir apsaugotų šį vargšiuką nuo pavojų – atvežtų į „Nojų“. Kad apgintų gyvybę nuo sistemos, kuri mato ne šunį, o „problemos sprendimą“, – detalizavo prieglaudos darbuotojai.
Pasak jų, šuo – sunkios būklės: jo kūnas – tikras skausmo žemėlapis – baisūs dantys, įaugę nagai, išorinės ausies uždegimas, šlapiuojantis dermatitas, širdies funkcijos nepakankamumas. Prieglaudos atstovai pridūrė, kad kraujo tyrimai – normos ribose. „Devynerių metų knisliukui paskirti vaistai širdies funkcijai gerinti, vitaminai odai, antibiotikai. Bėduliui suduoti vaistai nuo vidaus ir išorės parazitų. Jis jau spėjo ir šiltoje vonelėje išsimaudyti bei nusiprausti šampūnu su chloheksidu.Kirą savatę suplanuota knisliuko burnos higienos procedūra. Šis šuo turi šansą. Turi „Nojų“, kuris jį priėmė. Bet mums reikia dar ir jūsų pagalbos. Ne rytoj. Ne kitą savaitę. Dabar, nes rytoj gali būti per vėlu. Padėkite mums išsaugoti šią gyvybę“, – prašoma socialiniame tinkle.
Norintys ir galintys prisidėti, gali tai padaryti:
„NOJUS“ Kauno Gyvūnų Gerovės Namai
Juridinio asmens kodas: 304751823
Artea Bankas
LT127180900006700105
Paypal: paypal.me/KGGNNOJUS
Contribee: https://contribee.com/nojus
Patreon: https://www.patreon.com/kggn
Paysera: http://www.kggn.lt/parama
