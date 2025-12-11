Slaptos kameros vaizdo įrašas šokiravo: šuns gudrybė pravirkdė šeimininką

Gruodžio 7 d. „TikTok“ platformoje vartotojas, prisistatantis slapyvardžiu „Beau the Labracadabrador“, įkėlė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jo labradoras tuščiuose namuose loja į šuniuko kamerą.
Prie vaizdo įrašo šeimininkas rašė: „Mano šuo suprato, kad jei loja į savo kamerą, kai išeinu, man ateina pranešimas, ir aš su juo kalbu. Nežinau, ar tai labai miela, ar labai liūdna.“
Interneto vartotojai greitai parodė, kad jaučia tą patį – vaizdo įrašas surinko daugiau nei milijoną peržiūrų, šimtus tūkstančių paspaudimų „patinka“, o komentaruose žmonės aktyviai reiškė savo emocijas.
Vienas komentatorius rašė: „Tai kaip vaikas, skambinantis tėvui į darbą dėl visiškai nereikalingų dalykų.“
Kitas dalijosi: „Man širdis plyštų. Jis tavęs pasiilgsta.“
Trečias papildė: „Jis toks protingas, kad tai suprato. Norėčiau, kad mano šuo žinotų, kaip dažnai jį stebiu, kad suprastų, jog iš tikrųjų niekada nebūna vienas, nes stebiu ją visą laiką.“
Šeimininko paskyroje, kur jį seka daugiau nei 13 tūkst. žmonių, jis nuolat dalijasi įvairiose situacijose nufilmuotais savo augintinio vaizdo įrašais.
Rugsėjį jis įkėlė itin energingą vaizdo klipą, prie kurio pridėjo prierašą: „Bijau siųsti savo šunį į profesionalius mokymus, nes o kas, jei jie jį sutvarkys ir jis nebebus juokingas.“
Šis lojantis, dėmesio ieškantis keturkojis akimirksniu pavergė internetą – o jo šeimininko nuoširdūs įrašai dar kartą primena, koks stiprus gali būti ryšys tarp žmogaus ir jo augintinio
