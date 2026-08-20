VDU teisę studijuojanti Vasarė: ši sritis atitinka mano charakterį

VDU vientisąsias teisės studijas pasirinkusi Vasarė puikiais rezultatais išlaikė penkis valstybinius brandos egzaminus, tarp jų – gavo net tris šimtukus už lietuvių ir anglų kalbų bei informacinių technologijų egzaminus. Visoje Lietuvoje šiais metais buvo 44 abiturientai, kurie maksimaliu balu buvo įvertinti trijuose egzaminuose.
Vasarei, kaip ir kitiems itin sėkmingai mokyklas baigusiems abiturientams, įstojusiems į VDU, universitetas skiria iki 1000 eurų siekiančias stipendijas iš VDU Studijų stipendijų fondo talentams ugdyti. Šiomis stipendijomis universitetas siekia sudaryti sąlygas studentams siekti papildomų žinių.
Labiausiai patiko IT, literatūra ir istorija
Teisės studijas V. Žukauskaitė pasirinko ne tik dėl to, kad ši sritis atitinka jos asmenines savybes, bet ir dėl to, kad šeimoje yra ne vienas advokatas, tad Vasarė jau turėjo galimybę artimiau susipažinti su teisinio darbo subtilybėmis. Visgi, tai nėra vienintelė ją dominusi karjeros kryptis.
„Kiti mano svarstyti variantai aprėpia meniškesnes informacinių technologijų sritis, pavyzdžiui, vaizdo žaidimų kūrimo industriją. Manau, kad į siužetą orientuoti kompiuteriniai žaidimai yra vienas geriausių būdų papasakoti gilias, emocijų kupinas istorijas“, – pabrėžė pirmakursė.
Vasarė pasakoja, kad Kauno jėzuitų gimnazijoje jai labiausiai sekėsi humanitariniai mokslai, lietuvių ir anglų kalbos bei informacinės technologijos – neatsitiktinai tai yra sritys, kurių egzaminus ji išlaikė geriausiai.
„Informacines technologijas, literatūrą ir istoriją išskirčiau kaip dalykus, kuriuose dalyvauti buvo smagiausia“, – mėgstamiausius dalykus gimnazijoje įvardijo mergina. Laisvalaikiu ji taip pat užsiimdavo įvairia papildoma veikla – nuo skaitmeninio meno, žaidimų kūrimo iki programavimo ir kūrybinio rašymo.
Padėjo darbštumas ir atsakingi mokytojai
Paklausta, kas jai padėjo dar gimnazijoje pasiekti tokius aukštus mokymosi rezultatus, VDU pirmakursė įvardijo įvairias priežastis – pavyzdžiui, aplinkiniai pastebi jos darbštumą.
„Kai nusprendžiu kažką atlikti arba kokybiškai pasiruošti egzaminui, tarsi įeinu į hiperkoncentracijos būseną ir joje išlieku iki tol, kol jaučiu, kad esu patenkinta savo rezultatais ar pasiruošimu. Manau, kad moku gerai susidėlioti prioritetus“, – apibendrino mergina, tačiau papildė, kad jai padėjo ir atsakingi, motyvuoti mokytojai, ypač – jų sudarytas egzaminų pasiruošimo planas.
Kita vertus, Vasarė atviravo, kad mokantis gimnazijoje bendrojo lavinimo mokyklos programa retai įtraukė temas, kurios atitiko jos interesų profilį – todėl susikoncentruoti į darbą būdavo daug sunkiau. „Susidarydavo gan paradoksali situacija – net mėgstamiausi dalykai retai sukeldavo smalsumą. Manau, kad būtent smalsumas yra motyvacijos šaltinis, tad prireikdavo daugiau pastangų dirbti be jo“, – pripažįsta studentė.
Galimybė atrasti savo kelią gyvenime
Vasarė atskleidė, kad pasirinkti VDU ją paskatino tiek girdėti teigiami atsiliepimai iš artimos aplinkos, tiek universiteto moderni, lanksti studijų sistema, paremta artes liberales principais: studentai gali studijuoti ne tik pasirinktos specialybės, bet ir įvairių kitų sričių dalykus. Jie čia gali įgyti patirties įvairiose srityse, atrasti tikruosius talentus ir kelią gyvenime, užuot anksti įsispraudę į griežtus vienos disciplinos rėmus.
„Šį VDU lankstumą laikau privalumu ir vienu iš svarbiausių kriterijų. Laisvė pačiam formuoti savo studijų kryptį bei jungti skirtingų sričių interesus man yra aktuali, nes anksčiau atrodydavo, kad būtinai turi atsiduoti vienai sričiai. Atrodydavo, kad jei rinksiesi vieną, teks apleisti kitą. Tai versdavo kibti į nerimastingus apmąstymus, dvejoti dėl savo sprendimų. Šis lankstumas padeda tokių abejonių išvengti“, – paaiškino teisės studentė, kuri sako ypač besidominti informacinių technologijų gretutinėmis studijomis, tačiau kol kas neapsiribojanti konkrečia karjeros kryptimi.
Pasak pirmakursės, jai artimos VDU puoselėjamos vertybės, tokios kaip individualumas, liberalumas ar tolerancija. „Mano lūkesčius atitinka ir VDU kuriama atmosfera. Teko girdėti iš bendraamžių, kad dėstytojai čia yra supratingi, šiuolaikiški ir su studentais bendrauja kaip su lygiaverčiais pašnekovais, paskaitose skatinama diskusija“, – sako Vasarė.
Artimas santykis verčia pasitempti
Jai dar besimokant gimnazijoje, istorijos pamokose pavaduojančiu mokytoju buvo VDU Istorijos katedros lektorius dr. Linas Venclauskas. Tuomet įspūdį paliko lektoriaus skatinamas mokymasis ne per teoriją, o per išsamias ir įdomias diskusijas. Glaudų santykį tarp besimokančiųjų ir lektoriaus – vieną iš VDU privalumų – Vasarė jau spėjo pajausti ir istorijos modulyje, kurio užsiėmimuose dalyvaudavo gerokai mažiau mokinių, nei įprasta.
„Kai grupė nedidelė, net ir norint neįmanoma pasislėpti minioje – gauni maksimalų dėmesį. Dažniausiai tai ne tik verčia pasitempti, bet ir įbaugina. Bet vis dėlto, buvimas klasėje visiškai nekėlė streso, atvirkščiai, modulyje buvo dar smagiau įsitraukti į diskusijas. Mokslo metų pabaigoje, kai pradėjau iš naujo vartyti vadovėlį ir prisiminti buvusias temas, vos paskaičius prisimindavau tai, ką kalbėjomės arba girdėjome per pamokas“, – pastebi teisės studentė.
Anot V. Žukauskaitės, ją maloniai nustebino žinia apie gautą stipendiją iš VDU Studijų stipendijų fondo talentams ugdyti, nes apie šį fondą ji nebuvo girdėjusi. „Manau, kad tai yra labai gera studentų skatinimo sistema, kuri suteikia daugiau galimybių talentingiems žmonėms save realizuoti naujame gyvenimo etape. Ketinu savo stipendiją naudoti įrankiams, kurie padėtų plėsti savo žinias arba jas organizuoti“, – atskleidė studentė, svarstanti įsigyti reikalingų kompiuterinių programų licencijas, kurios padės studijų metu arba plečiant IT žinias laisvalaikiu.
(be temos)
(be temos)
(be temos)