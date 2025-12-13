Ūkininkų turgus Kaune: brangiau nei prekybos centruose, bet pirkėjų – gausu

Šioje turgavietėje galima įsigyti vaisių, daržovių, sulčių, pieno produktų, medaus, žuvies, mėsos bei konditerijos gaminių.
Šiandien ryte pirkėjų, kurių daugumą sudaro vyresnio amžiaus žmonės, buvo gausu. Nepaisant to, kad prekybos centruose, kurie dažnai skelbia įvairias akcijas, vaisių ir daržovių galima įsigyti pigiau.
Tačiau turgavietės lankytojai kainomis nesipiktino, nesistebėjo, nereplikavo, kad brangu. Jie mielai pirko, o prie kai kurių pardavėjų net eilės susidarė. Dalis perkančiųjų tikriausiai tikisi, kad Ūkininkų turguje įsigis kokybiškesnių produktų.
Gruodžio 13-ąją Čečėnijos Nepriklausomybės aikštėje esančioje turgavietėje kilogramą mažų bulvių buvo galima įsigyti už 0,50 euro. Vidutinio dydžio ir didesnės bulvės kainavo 0,80 – 1 euras. Įvairiuose prekybos centruose, kai jie paskelbia akcijas, bulvių galima nusipirkti gerokai pigiau, net labai pigiai – po 0,15, 0,19, 0,29 euro už kilogramą.
Itin maži, neišvaizdūs obuoliai pardavinėti po 0,50 euro. Tačiau tokie obuoliai mažai ką domina. Brangiausi obuoliai kainavo 2 eurus, o dauguma – 1–1,50 euro. Gražias, dideles kriaušes prekiautojai pardavinėjo po 2,50 euro.
Vienas obuoliais prekiaujantis vyras į šį Ūkininkų turgų atvažiuoja net iš Anykščių rajono, Ažuožerių. Jis pardavinėja ir sultis. Šiemet vyras už sultis prašo daugiau nei tokiu metu pernai.
Prieš metus penki litrai obuolių sulčių kainavo 5,50 euro, o obuolių-aronijų ir obuolių-kriaušių sultys buvo įvertintos šešiais eurais. Šiandien už obuolių sultis reikėjo mokėti šešis eurus, už obuolių – kriaušių sultis – septynis eurus.
Šeštadienį svogūnai kainavo 1 – 1,50 euro, morkos, kopūstai – 1,50 euro. Už kilogramą didelių česnakų prašyta net 10 eurų.
Buvo galima įsigyti ir spanguolių. Litras miško uogų kainavo penkis eurus.
Plastmasinis kibirėlis skanių raugintų agurkų įvertintas penkiais eurais. „Kibirėlyje yra kilogramas agurkų“, – teigė pardavėjas. Už mažesnės talpos kibirėlį reikėjo mokėti 3,5 euro.
Už kilogramą raugintų kopūstų pardavėjai prašė 2,5 euro.
