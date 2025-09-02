Tradicija, vienijanti kartas: LSMU mokslo metus pradėjo šventine studentų eisena

Iškilminga bendra studentų, Senato, fakultetų dekanų eisena Laisvės alėja pradedant naujus mokslo metus – ilgametė LSMU tradicija, simbolizuojanti džiaugsmą, Universiteto laisvę ir identitetą, tradicijas ir tęstinumą, įsiliejimą į Kauno miesto gyvenimą.
Simboliška, kad eisenoje buvo daugiausia LSMU pirmakursių, tarp kurių – nemažai užsieniečių. LSMU – vienas tarptautiškiausių šalies universitetų, išsiskiriantis daugiakultūre atmosfera.
Nepriklausomybės aikštėje studijas pradedančių jaunuolių laukė sveikinimai ir pramogos. LSMU rektorius profesorius Rimantas Benetis pabrėžė: nors teko sunkiai mokytis siekiant įstoti į Universitetą, laukia itin daug pasiaukojimo, užsispyrimo ir laiko pareikalausiančios studijos.
„Kelionėje, kurią pasirinkote savo tikslu – padėti sergančiam, kenčiančiam žmogui, – jus lydės mūsų Universiteto bendruomenė, kuri turi tam ir žinių, ir patirties. Pasinaudokite galimybėmis pajusti daugiakultūrę Universiteto sudėtį. Kaunas – puiki vieta studijuoti, miestas LSMU bendruomene didžiuojasi“, – pabrėžė prof. R. Benetis, išreiškęs viltį susirinkusiems jaunuoliams po kurio laiko įteikti garbingus LSMU diplomus.
LSMU senato pirmininkė profesorė Jūratė Macijauskienė pasidžiaugė išskirtinėmis bendrystės akimirkomis:
„Kartu pradedame naujus mokslo metus, tikimės, kad jie bus kupini naujų patirčių, iššūkių, įkvėps tyrinėti ir pažinti mokslo pasaulį. Šiandien esame visi drauge: studentai, kurie trokšta mokytis, dėstytojai, pasirengę padėti, Universiteto darbuotojai – ir miestiečiai, tapę šios didelės Universiteto ir miesto šventės dalimi“.
LSMU studentų atstovybės prezidentė Rugilė Kriaučiūnaitė pabrėžė: rugsėjo 1 -oji – tai simbolinis naujai atverstas puslapis, naujų galimybių ir iššūkių pradžia.
„Kaip sakė Einšteinas, smalsumas svarbiau už žinias. Ši mintis primena, kad mūsų kelias – tai ne tik žinių kaupimas, bet ir noras suprasti bei nuolat mokytis.
Linkiu jums drąsos priimti iššūkius, kantrybės, kai kelias atrodo sudėtingas, ir smalsumo, kuris neleis sustoti ieškant atsakymų. Kiekviena patirtis, paskaita ar iššūkis – profesinio kelio dalis, tad pasitikime šiuos mokslo metus su atvira širdimi ir nauja energija“.
LSMU veiklų mugėje pirmakursiams pristatytos įvairios Universiteto organizacijos ir meno kolektyvai, kviečiantys prasmingai leisti laisvalaikį, ugdyti kūrybiškumą, susirasti bendraminčių. Tai – studentų atstovybė, Sporto centras, studentų asociacijos, akademinis choras, šokių kolektyvai, Kinologijos centras, Laukinių gyvūnų globos centras ir kitos organizacijos.
Mokslo ir žinių dienos renginio dalyviai vaišinosi šventiniais skanėstais, žaidė lauko žaidimus, vėliau dalyvavo mišiose Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kur melstasi už akademinę bendruomenę.
Sveikatos mokslai LSMU ir toliau išlieka vieni populiariausių šalyje. Iš viso į Universitetą šiemet priimti 1773 jaunuoliai, 289 iš jų – šimtukininkai, 376 pirmakursiai studijuos anglų kalba.
Šiemet stojusieji daugiausiai rinkosi medicinos, slaugos, veterinarinės medicinos studijas, didelio dėmesio sulaukė farmacijos bei sveikatos psichologijos programos. Sutartis su LSMU sudariusiųjų jaunuolių vidutinis konkursinis balas šiemet didesnis nei pernai – valstybės finansuojamose vietose jis siekė 8,62 balus, nefinansuojamose – 7,84 balus.
Šių metų reitingų duomenimis, LSMU – vienas dviejų geriausių universitetų Lietuvoje. Šią poziciją Universitetas išlaiko jau trečius metus iš eilės. Itin aukšta studijų kokybė lemia stabiliai aukštą stojančiųjų susidomėjimą sveikatos mokslų studijomis LSMU.
