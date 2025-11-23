Teisinės konsultacijos – pagalbos įrankis

Skola – ne žaizda
Ketvirtadienio vidudienį, vos pravėręs Kauno arkivyskupijoje įsikūrusio „Carito“ duris, pusamžis vyras dėstė savo rūpestį: nori paskolinti artimam draugui 3 tūkst. eurų ir nežino, kaip tai padaryti, kad draugystė nesugriūtų ir pinigai neišgaruotų.
„Užtenka žodinio sutarimo ar reikia skolos lapelio? Notaro patvirtinimas būtinas?“ – minioje kylančios rankos paliudijo, kad klausimas aktualus ne tik jį uždavusiam kauniečiui. Žmonės tikino skolinantys kitiems ir patys besiskolinantys, neretai net nesusimąstydami apie teisinius formalumus.
Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis išsyk priminė pagrindines taisykles: paskola virš 600 eurų turi būti įforminta raštu, o suma nuo 3 tūkst. eurų, perduota grynaisiais, privalo būti patvirtinta notaro. Tai nėra vien biurokratija. Pasitikėjimas, anot advokato, yra geras dalykas, tačiau pasirašytas popierėlis – saugiklis nuo nesusipratimų ir galimų ginčų.
„Skolos lapelyje turi būti tiksliai nurodyta, kas skolino, kas skolinasi, kokia suma, kada pinigai perduoti, kada jie turi būti grąžinti ir ar yra numatytos palūkanos. Geriausia, jei susitarimą pasirašo ir liudininkas“, – aiškino M. Kukaitis.
Tokie dokumentai neretai išgelbsti ir santykius, ir reputaciją. Juolab kad konfliktai ne visada kyla iš blogos valios – būna, kad žmonės tiesiog nesusikalba.
Problemos nesikeičia
Po bendrų klausimų asmeninės nemokamos konsultacijos persikėlė už uždarų durų. Ne visi buvo linkę atvirauti, dėl ko kreipėsi į advokatus, tačiau iš nuotrupų buvo galima susidaryti bendrą vaizdą.
„Kalbėsiu apie santykius su artimaisiais. Sudėtinga situacija“, – prie durų trypčiojanti moteris vylėsi, kad profesionalo patarimas padės rasti išeitį, kurios ji pati neranda. Advokatai pripažino, kad šeimos konfliktai sudaro didelę dalį konsultacijų. Kaip, beje, ir turtų dalybos. Seserys išsižada seserų dėl žemės sklypo, broliai brolių – dėl sodybos.
„Kol gyvi, tėvai turi rašyti testamentą, kad vaikai išvengtų pykčių“, – teigė advokatas Vygaudas Molis, atvykęs į konsultacijas kartu su kitais advokatais ir padėjėjais. Anot jo, tai vienintelis būdas išvengti nesantaikos, kuri dešimtmečiais nuodija santykius.
Kiti skaudūs klausimai – santuokos nutraukimas, tėvystės nustatymas, vaikų gyvenamosios vietos pakeitimas, smurtas artimoje aplinkoje, išnaudojimas. Kai kuriais atvejais reikia ne tik teisinės pagalbos, bet ir psichologinio palaikymo. Šioje akcijoje, V. Molio teigimu, žmonės gauna ir žmogišką palaikymą, ir tikslių teisinių patarimų.
Dalį klausimų advokatai išsprendžia greitai, o kitos istorijos tęsiasi mėnesiais. Vieną interesantę advokatas lydėjo net iki Aukščiausiojo Teismo. Tai jis darė visiškai neatlygintinai. Tokie atvejai rodo, kad ilgametė „Carito“ ir Lietuvos advokatūros akcija nėra simbolinė. Ji realiai keičia likimus.
Neužsiimkite savigyda
Skaičiuojama, kad per metus vyksta apie 120 tūkst. civilinių bylų, kai nagrinėjami ginčai tarp asmenų ar įmonių dėl teisių, pareigų ar interesų, siekiant taikiai išspręsti nesutarimus, nesusijusius su nusikaltimais. Tuo metu ikiteisminių tyrimų – apie 40 tūkst., maždaug trečdalis pasiekia teismą. Už kiekvieno skaičiaus slypi žmogus, ieškantis teisybės, apsaugos arba paaiškinimo, kaip veikia teisinė sistema.
Be advokato žmogus gali pralaimėti ne todėl, kad neteisus, o todėl, kad nežino procedūrų.
„Žmonės labai dažnai pasitiki prokuroru, bet jo tikslas – nubausti padariusį nusikaltimą. Advokatas gali padėti surašyti ieškinį, atlyginti civilinę žalą ir t. t. Be advokato žmogus gali pralaimėti ne todėl, kad neteisus, o todėl, kad nežino procedūrų, – M. Kukaitis pabrėžė, kad žmonėms svarbu turėti ne tik savo šeimos gydytoją ar kirpėją, bet ir advokatą. – Suskaudus dantį, patys juk negręžiame, neplombuojame.“
Žmogiškumo įrankis
Šių metų akcijoje dalyvauja beveik 200 specialistų. Anot M. Kukaičio, tai rodo, kad advokatų bendruomenė supranta savo misiją, kuri neapsiriboja vien tik įstatymais.
„Savanorystė konsultuojant žmones, kurie neišgali susimokėti už teisinę pagalbą, augina advokatų bendruomenę, skatina dalytis savo žiniomis ir patirtimi. Šiemet norinčių prisijungti yra daugiau nei ankstesniais metais, tai liudija, kad solidarumas tampa mūsų profesijos širdimi, padedančia kurti visuomenę, kur niekas nėra paliktas vienas teisiniuose labirintuose“, – M. Kukaitis džiaugėsi bendradarbiavimu su Lietuvos „Caritu“.
Katalikiškos labdaros organizacijos generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė pabrėžė, kad tokia bendravimo forma padeda ne tik atsakyti į rūpimus klausimus, bet ir atkuria pasitikėjimą teisine sistema, vis dar gaubiamą stereotipų. Būtent todėl ši akcija laikoma viena reikšmingiausių socialinės atsakomybės iniciatyvų Lietuvoje.
„Dešimtą kartą rengiama Advokatūros akcija – dovana ne tik gaunantiems „Carito“ pagalbą, bet ir mums visiems. Ji stiprina teisinį raštingumą ir mažina atskirtį, padėdama žmonėms išvengti skolų spąstų ar išnaudojimo padarinių. Dėkojame advokatams už jų laiką ir širdį – tai tikras socialinės atsakomybės pavyzdys, kuris primena: prieš priimant sprendimus, geriau pasitarti, kad vėliau nereikėtų kovoti su padariniais“, – sakė M. Žičkutė-Lindžienė.
Visi norintys užsiregistruoti nemokamai teisinei konsultacijai kviečiami skambinti bendruoju telefonu 0 674 66 042.
