Premjerė žada svarstyti, ar nutraukti teisinės pagalbos sutartį su Baltarusija

2025-11-27 09:20
Evelina Paškovskytė (BNS)
Lukas Juozapaitis (BNS)

Lietuvos žiniasklaidai skelbiant, jog Minskas Lietuvos teismuose iš Baltarusijoje įstrigusių vežėjų gali bandyti išsireikalauti galimas skolas, nes Vilnius nėra denonsavęs tarpusavio teisinės pagalbos sutarties, premjerė Inga Ruginienė žada aptarti, ar šis ilgametis susitarimas turėtų būti nutrauktas.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Tikrai reikės aptarti šitą klausimą“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė, paklausta, ar mato poreikį denonsuoti šią sutartį.

Kaip ketvirtadienį paskelbė LRT Tyrimų skyrius, Lietuva vis dar nėra denonsavusi 1992 metų teisinės pagalbos sutarties su Baltarusija, pagal kurią visi pastarosios teismų sprendimai vienašališkai perkeliami į Lietuvą, pripažįstami kaip teisėti ir yra vykdomi. Tai reikštų, jog Lietuva turėtų vykdyti Baltarusijos teismų nurodymą vežėjams priteisti skolas už vilkikų stovėjimą specialiose aikštelėse.

Pasak premjerės, Lietuva esant poreikiui svarstytų imtis atsakomųjų priemonių pagal tarptautinę teisę.

„Su teisingumo ministre aptarėm ir kitą klausimą, kuomet yra ir tarptautinės teisės dengiami tam tikri dalykai. Jeigu mes matome grėsmę aviacijos saugumui, jeigu mes galime įžvelgti tam tikrų piktybiškų veiksmų ir grėsmę mūsų civilių gyventojų gyvybei, tai irgi savo ruožtu galime pradėti teisminius procesus būtent šiais klausimais“, – ketvirtadienį teigė I. Ruginienė.

Anot jos, viskas priklausys nuo to, kaip situacija dėl iš Baltarusijos leidžiamų oro balionų ir jos sulaikytų vilikių bus sprendžiama toliau: „Ar mes abipusiai toliau eskaluojame šitą situaciją, ar susitariame tiesiog techniniame lygmenyje užbaigti, nes svertų yra ir mūsų pusėje.“

