Svarbu gyventojams: išbandys šiemet patvirtintą Valstybės lygio detalųjį evakavimo planą

Šios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalių.
Šeštadienį pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas Valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas.
Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka: gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitines savivaldybes ir priėmimas paskirties savivaldybėse.
Praktiniuose veiksmuose dalyvaus Švenčionių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Tauragės, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybės bei gyventojus priimančios Kauno, Pakruojo, Telšių ir Anykščių rajonų savivaldybės.
Kitos plane numatytos savivaldybės procedūras išbandys savo ekstremaliųjų situacijų operacijų centruose.
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo bazėje Valčiūnuose, Vilniaus rajone, bus imituojamas sudėtingas incidentas: pagal pratybų scenarijų į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Iš dalies sugriūva pastato konstrukcijos, sklinda pavojingos cheminės medžiagos, yra nukentėjusiųjų ir po griuvėsiais įstrigusių žmonių.
Anot Vyriausybės, šeštadienį taip pat bus išbandoma evakuojamų gyventojų registravimo programėlė, informacijos apsikeitimas ir sąveika su karo komendantais.
Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Taip pat bus tikrinama institucijų sąveika atskiriant civilinio ir karinio transporto srautus bei organizuojant alternatyvius judėjimo kelius.
Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prie pratybų prisijungę savanoriai. Kitų gyventojų evakavimas nebus vykdomas.
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