 Stiprėja partnerystė

Stiprėja partnerystė

2026-08-10 12:33 kauno.diena.lt inf.

Nuotoliniame Kauno rajono savivaldybės ir Čekijos Pietų Moravijos regiono atstovų darbiniame susitikime pristatytas pirmasis Lietuvoje pradėtas diegti mokinių savitarnos, arba vadinamojo švediško stalo, modelis ir jo rezultatai.

Pionierius: Kauno rajonas buvo pirmasis Lietuvoje, 2017 m. pradėjęs diegti mokinių savitarnos modelį.
Pionierius: Kauno rajonas buvo pirmasis Lietuvoje, 2017 m. pradėjęs diegti mokinių savitarnos modelį. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Susitikime dalyvavo Kauno rajono savivaldybės, Pietų Moravijos regiono administracijos ir Brno Mendelio universiteto atstovai, besidomintys pažangiais vaikų maitinimo organizavimo sprendimais.

Tai jau antrasis šia tema vykęs abiejų partnerių susitikimas. Pirmasis surengtas šių metų balandį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, kur Čekijos delegacija domėjosi vietinio maisto tiekimu ugdymo įstaigoms, sveikatai palankios mitybos skatinimu ir maisto švaistymo mažinimu.

Šį kartą daugiausia dėmesio skirta praktinei Kauno rajono patirčiai. Aptarti savitarnos modelio diegimo etapai, jo nauda ugdymo įstaigoms ir pasiekti rezultatai. Diskutuota, kaip šis modelis padeda formuoti sveikos mitybos įpročius, ugdo mokinių savarankiškumą, mažina socialinę atskirtį ir reikšmingai prisideda prie maisto švaistymo mažinimo.

Kauno rajonas buvo pirmasis Lietuvoje, 2017 m. pradėjęs diegti mokinių savitarnos modelį. Šiandien jis taikomas daugiau kaip 25 rajono mokyklose, o skirtingose ugdymo įstaigose maisto atliekų kiekis sumažėjo nuo 50 iki 80 proc. Dėl pasiektų rezultatų Kauno rajono patirtis ne kartą pristatyta kaip gerosios praktikos pavyzdys Lietuvoje.

Daugiau nei dešimtmetį trunkanti Kauno rajono ir Čekijos Pietų Moravijos regiono partnerystė nuosekliai stiprėja. Šiandien ji apima ne tik kultūros ir turizmo, bet ir švietimo, verslo ir inovacijų sritis, o dalijimasis gerąja patirtimi tampa svarbia bendradarbiavimo kryptimi.

Šiame straipsnyje:
švediškas stalas
mokinių savitarna
Maistas
Kauno rajono naujiena

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