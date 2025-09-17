„Senjorų piknikai“ kviečia pabūti jaukiai ir kūrybiškai

Pasak organizatorių, piknikų tikslas – paskatinti senjorus tapti kūrėjais, o ne vien dalyviais ar stebėtojais. Su amžiumi dalis senjorų pasitraukia iš aktyvaus visuomeninio gyvenimo, tačiau noras dalyvauti išlieka. Todėl piknikai pasižymi laisvu formatu, padedančiu įsitraukti, drąsiau imtis iniciatyvos ir kurti sau turiningą laisvalaikį.
„Norime, kad piknikai būtų ne tiesiog dovana senjorams, o erdvė, kurioje jie patys yra kūrėjai. „Senjorų piknikus“ organizuojame jau trečius metus ir matome, kad jų sėkmė slypi bendrakūrystėje: kai senjorai dalijasi savo dainomis, eilėmis, šokiu ar tiesiog gera nuotaika. Būtent tokios patirtys – kai jautiesi matomas, išgirstas ir reikalingas – labiausiai praturtina senjorų kasdienybę“, – sako „Senjoro“ organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.
Piknikų programos kiekviename mieste kiek skirtingos, bet itin nuotaikingos: senjorai galės dalyvauti įvairiose mankštose, viktorinose, meniniuose užsiėmimuose, edukacijose, taip pat pasimėgauti muzikiniais pasirodymais ar bendravimo žaidimais, padedančiais lengvai užmegzti naujų pažinčių.
Ypatingas dėmesys skiriamas kvietimui senjorams ne tik dalyvauti, bet ir patiems tapti pikniko veiklų kūrėjais. Organizatoriai kviečia senjorus inicijuoti veiklas – galbūt kas nors nori paskaityti eilių, pakviesti bendram šokiui, dainai ar pasidalyti kitu savo talentu.
„Senjorų piknikuose“ laukiamas kiekvienas: tiek ateinantis su draugų būriu, tiek vienas, bet ieškantis naujų pažinčių. Organizatoriai pasirūpins jaukia aplinka ir dalimi vaišių, tačiau tikrąją pikniko dvasią kuria patys dalyviai. Todėl kiekvienas kviečiamas pasiimti pleduką ar pagalvėlę, kad būtų patogiau sėdėti, ir užkandžių sau ir kitam senjorui pavaišinti. Kaip teigia iniciatyvos sumanytojai, dalijimasis padeda lengviau užmegzti draugystes.
Organizatoriai tikisi, kad „Senjorų piknikų“ akcija išaugs, todėl ragina įvairių miestų ir miestelių bendruomenes, įmones ir pačius senjorus imtis iniciatyvos ir surengti pikniką savo krašte.
„Norėtume, kad ši šilta, bendruomeniškumą skatinanti tradicija apimtų visą šalį. Todėl kviečiame prie „Senjorų piknikų“ iniciatyvos jungtis miestų ir miestelių bendruomenes, įmones ir organizacijas. Suburkite savo miesto ar miestelio senjorus į jaukų pikniką. Tai nereikalauja didelių išteklių – svarbiausia yra iniciatyva, erdvė gamtoje ir kvietimas senjorams ateiti su užkandžių krepšeliu, pledu ir gera nuotaika“, – kvietimu dalijasi R. Bitautaitė.
Norintys pikniką surengti savo mieste arba veiklomis papildyti jau rengiamus piknikuis, kviečiami susisiekti su „Senjoro“ organizacijos komanda e. paštu [email protected] arba tel. +370 646 110 48.
Kaune, Draugystės parke (Taikos pr. 87B) piknikas vyks rytoj, rugsėjo 18 d., 14 val.
Daugiau informacijos apie „Senjorų piknikus“ galite rasti „Senjoro“ organizacijos socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėje senjoro.lt.
