Rugsėjo 1-oji: nuo šventinės nuotaikos iki nerimo

Šiemet naujus mokslo metus pradėjo tiek pirmuosius žingsnius mokykloje žengiantys, tiek paskutinę Rugsėjo pirmąją minintys moksleiviai. Susirinkusiuosius sveikino mokyklos direktorius Mindaugas Grigaitis, mokinių parlamento prezidentė Guoda Živelytė. Daug dėmesio susilaukė pirmų, penktų bei dvyliktų klasių mokiniai. Kaip ir kiekvienais metais, šių klasių mokiniai dalyvavo šventinėje eisenoje: vieni žengė pirmuosius žingsnius, o kiti – jau paskutiniuosius.
„Nuotaikos pakankamai neblogos, nes jaučiasi, kad ir vaikai grįžta laimingi, išsiilgę vienas kito, ir kolegos grįžę, atrodo, džiaugiasi“, – nusijuokė Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius M. Grigaitis. Moksleiviai taip pat džiugiomis nuotaikomis pasitiko naujus mokslo metus, tačiau vyresnių klasių mokiniai prisipažino, kad nerimą kelia šiais mokslo metais laukiantys egzaminai. Dvyliktokė Lėja dalijosi, kad svarbiausia „nepasilikti visko prieš egzaminus ir pradėti mokytis nuosekliai jau dabar“. Pasak jos, taip galima rasti balansą tarp mokslo ir poilsio.
Muzikos mokytoja Erika Lukšienė tikisi, kuo greičiau užmegzti ryšį su naujais mokiniais. „Tai padeda suprasti vieni kitus ir sužinoti, ko vieni iš kitų norim, o, kai tas ryšys atsiranda, tada galima keliauti ir toliau“, – teigė mokytoja. Šių metų E. Lukšienės tikslas – atrasti ryšį tarp jos muzikos ir mokinių muzikos skonio, ieškoti tiltų ir naujų metodų, o tai pasiekti padės nauja literatūra – minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus išleistos knygelės pradinukams.
Tvirtesnius žingsnius žengė dvyliktokė Guoda: „Svarstau apie socialinius ir humanitarinius mokslus, todėl žinau, kokių egzaminų reikia, tad jaučiuosi ramiai.“ Geografijos mokytojas Rokas taip pat mokyklos koridoriais vaikšto užtikrinčiau. „Tikiuosi, šiemet smagu bus ne tik man, bet ir mokiniams. Tikiuosi, sugebėsiu užkabinti mokytis ir mėgautis mokykla, o ne eiti į ją kaip į darbą“, – savo tikslais dalijosi geografijos mokytojas.
Nors pirmadienio nuotaikos ir džiugios, akis malonina ryškūs gėlių žiedai, mokytojai gyvena nežinioje. „Šį rugsėjį yra daug nerimo, nes nėra paskelbti egzaminų tvarkaraščiai. Mokytojai jaučiasi nesaugūs, nes prie egzaminų rezultatų buvo pridėta 10 balų, o norėtume žinoti realius mokinių rezultatus, kad galėtume tobulėti, mokytis iš savo klaidų“, – mintimis dalijosi lietuvių kalbos mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė. Gimnazijos direktorius antrino dėl egzaminų vykdymo tvarkos – tai kelia nerimą ir nesaugumo jausmą. „Bet, kadangi jėzuitai yra vilties piligrimai, tai mes turim viltį, kad vis tiek bendromis jėgomis įveiksime visus iššūkius“, – motyvuojančiomis mintimis su šypsena dalijosi M. Grigaitis.
Šventinę nuotaiką kūrė ir svečiai, linkėdami turiningų bei kuo lengvesnių naujų mokslo metų. Jėzuitų gimnazijos direktorius linkėjo daug kantrybės, ištvermės, turėti viltį – kad ir kaip būtų sudėtinga, įmanoma sukurti sėkmės istorijų. Lietuvių kalbos mokytoja Vilija skatino pasidžiaugti bendryste, nepaskęsti rutinoje bei džiaugtis kiekviena diena.
