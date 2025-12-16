Rotušės aikštėje bus daugiau tvarkos: patvirtintos lauko kavinių taisyklės

„Rotušės aikštės rekonstrukcija artėja prie pabaigos, todėl būtina nustatyti vieningus reikalavimus lauko kavinių įrengimui šioje reprezentacinėje miesto erdvėje. Tikslas – sudaryti sąlygas harmoningai derinti lauko kavines su sutvarkyta aikštės infrastruktūra, kultūros paveldo apsauga ir viešosios erdvės funkcionalumu“, – kodėl reikia naujo lauko kavinių įrengimo reglamentavimo, nurodė projekto rengėjai.
Vienas tarybos patvirtintas pakeitimas nurodo, kad Rotušės aikštės centrinėje dalyje bus galima įrengti kavines ne didesniu nei 10 m atstumu nuo stacionarios viešojo maitinimo vietos. Taip pat aikštės šonuose, kur įrengta važiuojamoji dalis, taip pat reikės laikytis tam tikro atstumo, kitaip tariant, baigus Rotušės aikštės rekonstrukciją, lauko kavinės bus įrengiamos tolygiai, neišsišokant iš bendro konteksto.
„Pagal pakeistą reglamentą, prekybos (paslaugų teikimo) vietos turės būti įrengiamos vadovaujantis projektavimą, architektūrą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą ir eismo saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais reikalavimais“, – dėstė projekto rengėjai.
Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu.
