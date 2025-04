Rotušės aikštėje veikiantiems verslams – miesto lengvata

Siekia padėti verslams

Projekto tikslas – paskatinti dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos savo veiklą apribojusį viešojo maitinimo paslaugas teikiantį verslą. Savivaldybės tarybos sprendimu siūlyta atleisti nuo vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse 2025 m. išdavimą savivaldybės biudžeto sąskaita.

„Sutaupytas lėšas verslo subjektai galės panaudoti verslo, darbo vietų išsaugojimui“, – kokių pozityvių rezultatų laukiama, nurodyta aiškinamajame sprendimo projekto rašte.

Skaičiuojama, kad dėl Rotušės aikštėje veikiantiems verslams suteiktos lengvatos Kauno miesto biudžetas neteks apie 5 tūkst. eurų pajamų.

Opozicija siūlė nuo vietinės rinkliavos atleisti ne tik Rotušės aikštėje, bet visoje Senamiesčio zonoje veikiančias lauko kavines. Be to, siūlyta mokesčio neimti ne metus, o trejus, tačiau šiems pasiūlymams tarybos nariai nepritarė ir paliko galioti pirminį projekto variantą – mokesčio už lauko kavines nereikės mokėti tik Rotušės aikštėje veikiantiems restoranams ir kavinėms. Ši lengvata galios tik šį sezoną.

Pasikeis neatpažįstamai

Primename, kad Rotušės aikštės rekonstrukcija startavo nuo archeologinių tyrimų. Praėjusiais metais ištyrinėtas 4 tūkst. kv. m plotas. Tai buvo vieni didžiausių tokio pobūdžio archeologinių darbų, kada nors vykusių Kauno senamiestyje.

Skalda grįstus praėjimus įrengę ir patekimą į čia veikiančias įstaigas užtikrinę rangovai baigia atnaujinti visus požeminius tinklus.

Artimiausiu metu iš Rotušės aikštės bus pašalinti trys blogos būklės medžiai. Rudeniop juos ir anksčiau pašalintus pirmtakus pakeis devynios 6–8 metrų aukščio brandžios liepos ir klevai.

Savivaldybė skelbė, kad atliekant rekonstrukciją, aplink medžius bus sukurtos žalumos salelės. Tiek likę senieji, tiek ir naujieji želdiniai užtikrins pavėsį saulėtomis dienomis.

Visas aikštės grindinys bus vienodo aukščio, be iškilumų. Kaip ir iki šiol, prioritetas numatomas pėstiesiems. Be to, planuojama modernizuoti čia pat esantį fontaną – jį pakeis iš grindinio trykštančios vandens srovės.

Kaip įprastai, centrinis aikštės plotas bus pritaikytas šventėms, koncertams bei kitiems renginiams. Čia pat galės įsikurti paviljonai, turgeliai.

Rotušės aikštės rekonstrukciją planuojama užbaigti iki metų pabaigos.