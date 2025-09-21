Prezidentas reiškia užuojautą dėl Audrio Karaliaus mirties: jis buvo gyvasis miesto sąžinės balsas

A. Karalius mirė eidamas 65-uosius.
„Audrys Karalius buvo ne tik kūrėjas, bet ir gyvasis miesto sąžinės balsas. Jis gebėjo architektūroje matyti ne vien plytas ir brėžinius – bet kultūrą, visuomenės santykį su erdve, pagarbą miestui. Jo drąsa kelti klausimus, ryžtas ginti miesto veidą ir gebėjimas žvelgti plačiau pavertė jį ryškia ir nepakartojama figūra Lietuvos architektūroje. Tai buvo žmogus, kuris tikėjo, kad miestas gali būti gyvas organizmas, o ne tik statinių rinkinys,“ – sakoma sekmadienį išplatintoje prezidento užuojautoje.
Valstybės vadovas reiškia užuojautą A. Karaliaus šeimai, artimiesiems ir visai Lietuvos architektų bendruomenei.
Portalas kauno.diena.lt rašė, kad prisiminimais dalijosi ir kiti pažinojusieji A. Karalių.
A. Karalius gimė 1960 metų gruodžio 20 dieną, Vilniuje. Jis buvo Lietuvos architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, laikraščio „Statybų pilotas“ redaktorius, straipsnių architektūros ir urbanistikos klausimais autorius.
1978 metais A. Karalius baigė Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnaziją, 1984 metais baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, Architektūros fakultetą. 1988 metais A. Karalius buvo Sąjūdžio Kaune dalyvis.
1990–1991 metais A. Karalius buvo Kauno miesto vyriausiasis architektas, nuo 1992 metų užsiėmė privačia architekto praktika.
1996 metais A. Karalius įkūrė ir vadovavo leidyklai „PVZ“, 1996–1998 metais buvo architektūros apžvalgos žurnalo „Arkitektas“ leidėjas, 1998–2009 metais dvisavaitinio laikraščio „Statybų pilotas“ vyriausias redaktorius.
Nuo 2000 metų A. Karalius buvo Europos Sąjungos premijos „Už šiuolaikinę architektūrą“, Mies van der Rohe fondo nepriklausomas ekspertas, atstovaujantis Lietuvai. Nuo 2010 metų – internetinio architektūros ir kultūros portalo Pilotas.lt redaktorius.
