Planuojantiems daugiabučio renovaciją: ekspertų įžvalgos, kaip išsirinkti tinkamiausią fasadą

Jei pastatas stovi šešėlyje, šalia medžių ar drėgnesnėje vietoje, fasadas gali greičiau užsiteršti. Tokiais atvejais verta rinktis tokias medžiagas, kurios lengvai valomos, nereikalauja dažnos priežiūros ir leidžia nesunkiai atnaujinti pažeistas vietas.
„Fasado apdailos pagrindinė funkcija – apsaugoti šiltinamąją medžiagą ir visą sieną nuo aplinkos ir mechaninių pažeidimų: lietaus, saulės spindulių, vėjo, dulkių, netyčinių ar tyčinių įdaužų, paukščių. Kartu apdaila turi atlikti estetinę funkciją – ji formuoja vizualinį pastato įvaizdį. Tačiau svarbu ir tai, kad fasadas būtų praktiškas: kuo mažiau teptųsi, būtų lengvai valomas, laidus garams, o pažeidus atskiras vietas, nesudėtingai pataisomas. Ypač tai aktualu apatiniuose aukštuose, prie įėjimų ar kitose labiausiai pažeidžiamose vietose“, – sakė Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto docentė dr. Jurgita Černeckienė.
Dažniausiai pasirenkami sprendimai
Atnaujinant daugiabutį, įprastai renkamasi iš dviejų fasado tipų: tinkuojamojo ir vėdinamojo. Abu jie turi skirtingas savybes, todėl sprendimą reikėtų priimti įvertinus konkretaus pastato būklę, aplinkos sąlygas ir gyventojų poreikius. Kai kuriais atvejais galima derinti skirtingus tipus skirtingose fasado dalyse.
Kaip teigia doc. dr. J. Černeckienė, tinkuojamasis fasadas – ekonomiškesnis, plonesnis, turi didesnį estetinių sprendimų pasirinkimą. Vis dėlto jam įrengti būtinos tam tikros oro sąlygos, o eksploatacija gali būti sudėtingesnė – jis linkęs greičiau teptis, sunkiau valomas, o pažeidimus pataisyti sudėtinga.
Vėdinamieji fasadai išsiskiria didesniu atsparumu, ilgesniu tarnavimo laiku ir paprastesne priežiūra. Dėl oro tarpo tarp šiltinamojo sluoksnio ir apdailos tokie fasadai geriau pašalina drėgmę, o pažeidimų atveju galima keisti tik konkrečias dalis.
„Svarbu nepamiršti ir estetinio fasado pokyčio laikui bėgant. Tinkuojami paviršiai po kelerių metų neretai praranda pirminį vaizdą – į juos įsigeria dulkės, kaupiasi apnašos. Daug kas priklauso nuo tinko faktūros: glotnesni paviršiai lengviau nusiplauna lietui lyjant, o grubesni reikalauja papildomo valymo. Todėl renkantis fasadą svarbu galvoti ne tik apie įrengimo kainą, bet ir apie jo priežiūros poreikius ateityje“, – pabrėžė Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Patikrų vietoje skyriaus ekspertas Rimas Kalvaitis.
Svarbu iš anksto suplanuoti priežiūrą
Architektas Vytautas Buinevičius pažymi, kad fasadas nėra vien vizualinis elementas – tai pastato dalis, turinti didelę įtaką visai konstrukcijai, nes saugo ją nuo išorinio poveikio ir užtikrina tinkamą pastato šilumos izoliaciją.
„Todėl labai svarbu, kad fasado apdaila būtų ne tik kokybiška, bet ir tinkamai prižiūrima. Ilgainiui nevalomos apnašos, nepastebėti įtrūkimai ar pažeidimai gali sudaryti sąlygas drėgmei įsiskverbti, pelėsiui ir sukelti konstrukcijos pažeidimų“, – dalijosi V. Buinevičius.
Be to, net ir gražiai atrodantis, bet techniškai blogai funkcionuojantis fasadas ilgainiui gali turėti įtakos didesnėms sąskaitoms už šildymą, prastesniam mikroklimatui namuose ir trumpesniam visos konstrukcijos gyvavimo laikui. Renkantis jį verta galvoti ne tik apie tai, kaip jis atrodo šiandien, bet ir kaip atliks savo funkcijas po penkerių ar dešimties metų. Vadinasi, svarbu iš anksto suplanuoti jo priežiūrą.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
