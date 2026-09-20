Piklbolo bendruomenė rado nišą Babtuose

Kauno rajono savivaldybėje apsilankiusi Lietuvos piklbolo federacijos vykdomoji direktorė Evelina Mačiulskienė pasakojo, kad šiuo metu šalyje yra daugiau kaip 1 tūkst. aktyvių žaidėjų ir jų skaičius sparčiai didėja. Lietuvos rinktinė neseniai dalyvavo Pasaulio piklbolo taurės turnyre Vietname, Danango mieste, kur pateko tarp šešiolikos geriausiųjų.
„Piklbolas yra sporto šaka, kurią galima greitai perprasti, todėl ji patraukli įvairaus amžiaus žmonėms. Tam nereikia sudėtingos infrastruktūros, o žaisti galima tiek lauko, tiek pritaikytose uždarose erdvėse“, – sakė E. Mačiulskienė.
Piklbolas jungia teniso, badmintono ir stalo teniso elementus. Žaidžiama nedidelėje aikštelėje, naudojant kietas raketes ir perforuotą plastikinį kamuoliuką. Dėl paprastesnių taisyklių ir palyginti nedidelių infrastruktūros poreikių ši sporto šaka ypač tinkama bendruomeniniam sportui.
Babtų gimnazijoje dirba šios sporto šakos treneris ir entuziastas Rytis Gricius, todėl norintiems susipažinti su šiuo žaidimu nebūtina ieškoti toli – tereikia užsukti į Babtus.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pabrėžė, kad savivaldybė yra atvira įvairiausioms sporto šakoms ir laisvaikio leidimo formoms. „Čekiškėje turime puikią trasą, kurioje rengiami kordinių automobilių modelių lenktynių Europos čempionatai, Bubiuose vyksta laivų modelių varžybos, Mastaičiuose įsikūrė padelio mėgėjai, o Raudondvaryje savo bendruomenę subūrė petankės entuziastai. Jei atsiranda žmonių, kurie nori sportuoti ir burti bendruomenę, visada ieškome galimybių jiems padėti“, – sakė V. Makūnas.
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas sportui Arūnas Talalas atkreipė dėmesį, kad tinkamų vietų piklbolui galima rasti visose Kauno rajono seniūnijose. Susitikime sutarta inventorizuoti esamą infrastruktūrą ir įvertinti, kur būtų galima įrengti ar pritaikyti aikšteles šiai sporto šakai. Perspektyvių vietų esama Raudondvaryje, Panevėžiuke, o ypač Babtuose – stadiono modernizavimo projekte numatytos dvi piklbolo aikštelės.
Naujausi komentarai