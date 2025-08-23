 Patvirtinti mokesčiai už sportinį ugdymą

Patvirtinti mokesčiai už sportinį ugdymą

2025-08-23 17:00 kauno.diena.lt inf.

Kauno rajono savivaldybės taryba ketvirtadienį patvirtino mokesčio už sportinį ugdymą Kauno rajono sporto centre tvarkos aprašą, kuris reglamentuos mokesčius ir lengvatų suteikimo sportininkams tvarką ir atsakomybę.

Svarbu: mokesčiai už sportinį ugdymą liko tokie patys, kokie galiojo iki sporto mokyklų reorganizacijos.
Svarbu: mokesčiai už sportinį ugdymą liko tokie patys, kokie galiojo iki sporto mokyklų reorganizacijos. / Organizatorių nuotr.

Parengti šį tvarkos aprašą prireikė dėl biudžetinių įstaigų Kauno rajono sporto mokyklos ir Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos reorganizacijos, prijungiant jas prie Kauno rajono sporto centro.

Patvirtinti šie mokesčiai už sportinį ugdymą (vienam sportininkui per mėnesį): bokso, lengvosios atletikos, irklavimo, stalo teniso, šaudymo, rankinio, gimnastikos ir kitos sporto šakos – 7 eurai; dziudo – 10 eurų; sportiniai šokiai – 15 eurų; žirginis sportas – 15 eurų; plaukimas – 18 eurų.

Mokesčiai už sportinį ugdymą liko tokie patys, kokie galiojo iki sporto mokyklų reorganizacijos.

Nuo šio mokesčio bus atleidžiami vaikai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, likę be tėvų globos, sportininkai su negalia, nepilnamečiai vaikai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvoje, pastarųjų metų Europos / Pasaulio jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų prizininkai. Mokestis gali būti mažinamas perpus Lietuvos sporto šakų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių rinktinių nariams, komandinių sporto šakų atstovams, sportininkams iš šeimų, auginančių ar globojančių tris ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų.

Surinktas mokestis bus naudojamas sporto inventoriui įsigyti, procesui organizuoti, trenerių kvalifikacijai kelti. Iš šių lėšų bus mokami varžybų dalyvių startiniai mokesčiai, kelionių, nakvynių, maitinimo išlaidos varžybų metu ir pan.

Šiame straipsnyje:
sportinis ugdymas
mokesčiai
lengvatų suteikimas sportininkams
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų