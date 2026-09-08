Jeigu šiemet planuojate sutvarkyti ar atnaujinti kapavietę, darbų nereikėtų atidėti paskutinėms spalio dienoms. Paskubėkite pasirūpinti kapaviete iki lapkričio 1-osios – dabar tinkamas metas įvertinti jos būklę ir suplanuoti reikalingus darbus.
Kapavietės atnaujinimas nebūtinai reiškia visišką jos pertvarkymą. Kartais pakanka pakeisti dekoratyvinius akmenukus, atnaujinti vazą ar žvakidę bei sutvarkyti aplinką. Jeigu norisi ilgaamžiškesnio ir mažiau priežiūros reikalaujančio sprendimo, galima rinktis granito plokštes ar kitus kapavietės įrengimo būdus.
„Vienuolių Akmenys“ siūlo įvairius sprendimus kapaviečių įrengimui ir atnaujinimui – paminklus, granito plokštes, dekoratyvinius akmenukus, vazas bei žvakides. Skirtingos akmens spalvos ir faktūros leidžia sukurti tiek klasikinio, tiek modernesnio stiliaus kapavietę.
Vis dažniau pasirenkamas kapavietės dengimas granito plokštėmis. Tai praktiškas ir estetiškas sprendimas, padedantis ilgiau išlaikyti tvarkingą kapavietės vaizdą ir sumažinti nuolatinės priežiūros poreikį. Kapavietės taip pat gali būti dengiamos plytelėmis ar trinkelėmis, dekoruojamos akmenukais.
Svarbu, kad visi kapavietės elementai – paminklas, plokštės, akmenukai, vaza ir žvakidės – derėtų tarpusavyje ir kurtų vientisą vaizdą.
Artėjant lapkričio 1-ajai norinčiųjų atnaujinti kapavietes daugėja, todėl darbų nevertėtų palikti paskutinei savaitei. Pasirūpinus iš anksto, lieka daugiau laiko išsirinkti tinkamus gaminius ir suderinti reikalingus darbus.
Jeigu norite, kad artimųjų kapavietė lapkričio 1-ąją būtų sutvarkyta ir atnaujinta, pasirūpinkite tuo jau dabar.
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www.vienuoliuakmenys.lt; tel. +370 650 79049.
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