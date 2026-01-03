Paskubėkite pamatyti: šis savaitgalis prie Kauno eglutės – paskutinis

Šventinis maratonas
Rotušės aikštėje sutikti kauniečiai „Kauno dienai“ pasakojo, kaip sutiko gražiausias metų šventes. Taip pat dar kartą įvertino ir pagrindinę miesto kalėdinę puošmeną, kuri stovės iki Trijų Karalių.
„Šventes sutikome labai ramiai ir gerai. Kūčios ir Kalėdos – pas vaikus, bendroje šeimoje. Šiųmetė Kauno eglė – lietuviška, su tautiniais motyvais, bet man truputį liūdnoka, gal vakare gražiau. Nežinau, gal norėjosi daugiau spalvų. Ankstesniais metais ji būdavo žaisminga, tad norėjosi ir šiemet linksmesnės“, – kalbėjo sutikta kaunietė Genovaitė.
Šventinis maratonas greitai baigsis, pasiteiravome, ar nebus liūdna mieste, kai visos puošmenos nukeliaus į sandėlius, eglutė bus išardyta?
„Tikrai Kaune liūdna nebus, nes čia daug pramogų bet kuriame rajone, kur tik pasisuksi. Tikrai visko yra, tik reikia pačiam judėti“, – pridūrė pašnekovė.
Prie pagrindinės Kauno eglės atėjusios draugės antrino, kad šventės praėjo ramiai, o į Rotušės aikštę taip pat ne pirmą kartą ateina, čia vis su kitais žmonėmis ateina.
„Šventes Kaune sutikome. Man patinka mūsų miesto eglutė. Tikrai ne pirmą kartą čia ateiname, dabar su kitais draugais susitikome prie eglutės. Kai nupuoš, nebus liūdna, galėsim laukti kitų metų. Juk keičiasi šventės, kartu ir keičiasi atributika“, – savo nuomonę išsakė Jolanta.
Prekyba – vidutinė
Kol vieni praeiviai traukė mobiliuosius telefonus ir darė nuotraukas prie Kauno žaliaskarės, kitus viliojo iš stiklinių kupolų sklindantys karšto šokolado, spurgyčių kvapai. Taip pat čia veikė edukacijų erdvė, tad dalis mažųjų kauniečių buvo palinkę prie šventinių meduolių puošybos darbų.
Kai kurie tik kavos užsuko, kiti – sausainėlio ar kalėdinio gėrimo. Kalbinti prekeiviai tikino, kad šiemet prekyba šventiniu laikotarpiu buvo vidutinė, daugiau vakarais žmonės norėjo prie eglės pasivaišinti.
„Šiais metais labai trūko sniego, tad, atrodė, kad ir žmonės nelabai norėjo ateiti į miestą. Vertinčiau, kad tai buvo vidutiniai metai. Dieną vienas kitas užeina, vakarais – jau daugiau. Pas mus populiariausias buvo karštas šokoladas ir braškės, kurių niekas kitas šiemet neturėjo. Dar labai žmonės pirko didelius makarunus. Tikrai pasaldinome kauniečių gyvenimą“, – kalbėjo vienas prekeivis Deividas.
Palinkėjimas kauniečiams
Kalbinti kauniečiai neslėpė, jog šiais metais labiausiai norisi palinkėti taikos ir sveikatos. Jei šias vertybes turėsime, visa kita bus įveikiama.
„Svarbiausia – taikos, o visą kitą galima užsidirbti. Dar reikia daugiau šypsotis“, – tikino Jolanta.
„Palinkėsiu daugiau laiko praleisti su šeima, nes ji yra pati brangiausia“, – palinkėjo prie eglės su vaikais atėjęs Jonas.
„Man atrodo, kad žmonės ir taip daug daiktų turi, tad lai šiemet dažniau ryžtasi gyvai susitikti, pabendrauti, pabūti, kurti ryšius“, – panašų sveikinimą miestiečiams perdavė ponia Gražina.
Kauno kalėdinis miestelis veiks iki Trijų Karalių šventės, kuri minima sausio 6 d. Tad po antradienio po truputį mieste prasidės kalėdinių dekoracijų nupuošimo darbai.
