Pasižvalgykite: universitetų erdvės atsinaujina

Naujos statybos
Kol studentai mėgaujasi vasara, universitetų erdvėse karaliauja darbininkai. Kai kuriose auditorijose atliekami kosmetiniai remontai, tačiau yra ir naujai statomų objektų.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) šiuo metu vykdo naujo Odontologijos fakulteto (Sukilėlių pr. 51) pastato statybą, bendrabučio kapitalinį remontą (Sąjungos a. 5A) ir pastato (M. Jankaus g. 2) bendrųjų patalpų atnaujinimą.
„LSMU Odontologijos fakulteto mokslo ir studijų bazės nauja statyba vyksta intensyviai. Bendrasis būsimo pastato plotas sieks apie 9,3 tūkst. kv. m. Rangos darbus numatoma vykdyti iki 2028 m. Šio projekto vertė – 24,7 mln. eurų“, – dienraščiui komentavo LSMU Infrastruktūros valdymo tarnybos vadovas Raimundas Endrikis.
Jis nurodė, kad minėto Sąjungos aikštėje esančio bendrabučio kapitalinis remontas pradėtas 2026 m. liepos mėnesį, po remonto ši studentų gyvenamoji vieta taps šiuolaikiška, energiškai efektyvia ir visiems studentams patogia gyvenamąja erdve. Šio projekto vertė – 2,9 mln. eurų.
„Projekto metu bus apšiltintas fasadas ir cokolis, pakeisti langai ir lauko durys, sutvarkyti balkonai, įėjimai ir evakuaciniai laiptai. Taip pat bus iš esmės atnaujintos vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo ir vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Didelis dėmesys skiriamas studentų gyvenimo kokybei. Bendrabutyje bus įrengta savitarnos skalbykla, laisvalaikio ir aktyvių veiklų erdvė, dviračių laikymo patalpa, o kiekviename aukšte – virtuvė su valgymo zona. Po remonto bendrabutyje bus įrengtas 81 kambarys ir sudarytos šiuolaikiškos, saugios ir patogios gyvenimo ir bendravimo sąlygos studentams“, – kalbėjo R. Endrikis.
Universiteto pastate, įsikūrusiame M. Jankaus g. 2, šiuo metu vykdomi paprastojo remonto darbai bendrosiose patalpose. Čia atnaujinama aktų salė ir jos prieigos siekiant sudaryti geresnes sąlygas įvairioms universiteto veiklos vykdyti. Šiems darbams LSMU numatė skirti 0,8 mln. eurų.
„Visi projektai šiuo metu finansuojami universiteto lėšomis“, – pridūrė LSMU Infrastruktūros valdymo tarnybos vadovas.
Darbai ir planai
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) taip pat pulsuoja atnaujinimo darbais, tad studentams bus pagerintos tiek mokymosi, tiek gyvenimo sąlygos.
„Šiuo metu renovacijai yra uždarytas vienas bendrabučio pastatas Akademijoje (Kauno r.), kurį planuojame pradėti eksploatuoti nuo 2027 m. rugsėjo 1 d. Per pastaruosius metus, kiek leido universiteto galimybės ir buvo skirtos valstybės tikslinės lėšos bendrabučių remontui, atnaujinti bendrabučių Akademijoje (Kauno r.) bei Vilniuje keli aukštai.
Ateityje planuojame visiškai renovuoti dar vieną bendrabutį, taip pat užbaigti remontuoti tuos aukštus bendrabučiuose, kurie liko nesutvarkyti ankstesnių remontų metu dėl lėšų stokos, ir statyti dar vieną bendrabutį“, – apie plečiamas studentų bendrabučių erdves dėstoma VDU atsiųstame komentare.
VDU specialistai pažymėjo, kad artimiausiuose planuose numatytas Žemės ūkio akademijos Nacionalinės aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorijos perkėlimas į Akademiją. Taip pat bus atnaujintas ir mokomasis ūkis.
Po remonto bendrabutyje bus įrengtas 81 kambarys ir sudarytos šiuolaikiškos, saugios bei patogios gyvenimo ir bendravimo sąlygos studentams.
Einamieji darbai
Lietuvos sporto universiteto (LSU) atstovai „Kauno dienai“ vardijo vietas, kuriose šiuo metu atliekamas remontas. Šis Kaune veikiantis universitetas dalį atnaujinimo darbų iš praėjusių metų perkėlė į šiuos.
Pirmame LSU bendrabutyje atliekamas pagrindinės ir evakuacinės laiptinių sienų, lubų ir grindų remontas. Taip pat čia bus sutvarkytos įėjimo ir rūsio durys. Remonto sulauks ir šio bendrabučio pirmasis aukštas, čia bus suremontuotos sienos ir lubos, taip pat žmonėms su negalia bus pritaikytas tualetas.
LSU atlieka remontus ir Centriniuose bei III rūmuose. Čia atnaujinama dalis auditorijų, įvairių sporto šakų sporto salės, biblioteka. Jaukiau bus ir manieže, kuriame bus sutvarkytas vidaus koridorius ir išlyginta vidaus aikštelė.
„Šiuo metu rengiami projektai II rūmų (Sporto g. 6), III rūmų (Perkūno al. 3A) ir bendrabučio Nr. 2 (Aušros g. 42A) renovacijai“, – kokie dar dėliojami atnaujinimo darbai, komentare išdėstė LSU atstovai.
Kauno technologijos universiteto atstovai „Kauno dienai“ nurodė, kad įvairių erdvių remontai vyksta ne tik vasarą, o rudeniop bus daugiau informacijos apie infrastruktūros pokyčius.
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