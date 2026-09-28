 Pasaulinę širdies dieną Kaune – nemokami tyrimai: bus galima įsivertinti širdies ligų rizikas

Pasaulinę širdies dieną Kaune – nemokami tyrimai: bus galima įsivertinti širdies ligų rizikas

2026-09-28 11:53
Pranešimas spaudai

Aukštas kraujospūdis, padidėjęs cholesterolio ar gliukozės kiekis kraujyje gali ilgą laiką nesukelti aiškių simptomų, todėl profilaktiniai tyrimai yra svarbi galimybė įvertinti savo sveikatos būklę. Rugsėjo 29-ąją, minint Pasaulinę širdies dieną, Kauno gyventojai ir miesto svečiai kviečiami nemokamai pasitikrinti širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą.

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<span>Pasaulinę širdies dieną Kaune – nemokami tyrimai: bus galima įsivertinti širdies ligų rizikas</span>
Pasaulinę širdies dieną Kaune – nemokami tyrimai: bus galima įsivertinti širdies ligų rizikas / Asociatyvi magnific nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Šių metų Pasaulinės širdies dienos tema – „Nepraleisk nei dūžio“. 

Jos proga Nacionaliniame Kauno dramos teatre vyks visuomeninė sveikatos patikros akcija, kurios metu gyventojai galės ne tik atlikti pagrindinius tyrimus, bet ir individualiai įsivertinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.

Renginys vyks rugsėjo 29 dieną, antradienį, nuo 12 iki 15 val. Renginio vieta – Nacionalinis Kauno dramos teatras, Laisvės al. 71.

Renginio metu gyventojai galės nemokamai:

  • išsimatuoti arterinį kraujospūdį ir širdies susitraukimų dažnį;
  • pasitikrinti gliukozės bei cholesterolio kiekį kraujyje;
  • įsivertinti individualią riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis pagal SCORE metodiką;
  • esant nustatytai didelei kardiovaskulinių ligų rizikai – atlikti kaklo kraujagyslių echoskopiją.

Renginio metu taip pat vyks pirmosios pagalbos mokymai, kuriuose bus galima praktiškai prisiminti arba išmokti pradinio gaivinimo pagrindų. 

Dalyvių lauks specialistų ir studentų parengta informacija, naudingi patarimai bei dovanos.

Šiame straipsnyje:
širdis
ligos
kraujotaka
kraujagyslės
širdies ritmas
kaunas

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