Panemunės šile – specialiai nevalyti takai slidininkams

2026-01-09 10:59 kauno.diena.lt inf.

Šiomis dienomis Kauną lepina tikra žiema, tad dažnas kaunietis traukia rogutes ar slides ir keliauja į mišką džiaugtis sniegu. Miesto atstovai dalijasi žemėlapiu, kuriame nurodyti specialiai nevalyti takai, kad būtų patogu šliuožti slidėmis.

„Kaip ir kasmet, dalis Panemunės šilo takų palikti nenuvalyti, kad slidinėjimo entuziastai ir žiemos mylėtojai galėtų pasinaudoti natūraliu sniegu vienoje gražiausių kauniečių pamėgtoje vietoje. Kviečiame pasinerti į žiemos ramybę ir mėgautis sniegu, grynu oru ir buvimu gamtoje“, – kalbėjo „Kauno švaros“ atstovai, pasidaliję ir žemėlapiu, kuriame nurodyta, kuriais takais saugu vaikščioti, nes jie nuvalyti ir pabarstyti, o kurie skirti slidininkams.

„Kauno švaros“ iliustracija

Šiuose takuose nebus dirbtinai sustumdytų sniego grumstų, o tik natūraliai supustytas sniegas, tad slidėmis pramogauti čia tikrai patogu. Panemunės šile paliktos kelios nevalytos trasos, vedančios Lakštingalų alėja ir Aukštutiniu taku, tad tikrai galima mėgautis ir mišku, ir iš kai kurių vietų stebėti netoliese tekanti Nemuną.

