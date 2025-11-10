Panemunės šile išsiplėtė unikalių suoliukų kolekcija

„Panemunės šilą papuošė nauji rankų darbo mediniai suoliukai. Kauniečiai šalia Nemuno, miško apsuptyje, jau kuris laikas gali pasigrožėti ne tik gamta, bet ir unikaliais Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos kūriniais iš medžio. Šiemet ramybės oazę papildė suoliukai, vaizduojantys vabalą, gegutę, skruzdėlyną, genį ir kitus miško gyvūnus bei sutvėrimus“, – skelbė Kauno miesto savivaldybė.
Panemunės šile drožinėti suoliukai atsirado prieš keletą metų ir ši kolekcija nuolat pildosi. Prisėsti šalia kviečia ir paukščiai, ir voverės, žuvys bei kiti gyvūnai.
Daugiausia tokių suoliukų galima rasti pagrindiniame take, vedančiame arčiausiai Nemuno, nuo Trijų Mergelių tilto A. Smetonos alėjos link. Tačiau meno kūriniai pabarstyti ir šalutiniuose takuose, tad kauniečiai kviečiami leisti laiką Panemunės šile bei prisėsti ant išskirtinių suoliukų.
Šie suoliukai yra programos „Kauno akcentai“ dalis.
