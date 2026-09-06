Pagarsėjęs sukčius nusitaikė į gyventojų lėšas

„Centina Servis Kaunas“ savininkės įmonės „Centina“, kurios vienintelė akcininkė yra R. Babiansko sutuoktinė Jūratė Babianskienė, veikla atsidūrė ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) akiratyje. Pirminio tyrimo metu nustatyta, kad R. Babianskas ir J. Babianskienė, nemokėdami mokesčių valstybei, galėjo pasisavinti iki 70 tūkst. eurų.
Teisės pažeidimų ir VMI bei Kauno miesto savivaldybės nepalankių tyrimų spaudžiamas R. Babianskas, regis, praranda kontrolę – daugėja atvejų, kai jis arba jo parankiniai puldinėja ir terorizuoja daugiabučių gyventojus ir savo pareigas atliekančius darbuotojus. Dėl tokių veiksmų Kauno policija yra gavusi jau ne vieną pareiškimą.
Ką atskleidė?
Kauno miesto savivaldybės atliktas neplaninis bendrovės „Centina Servis Kaunas“ veiklos patikrinimas atskleidė ne vien pavienių dokumentų tvarkymo trūkumų. Savivaldybė nustatė kelis teisės aktų pažeidimus, tarp jų – tiesiogiai susijusius su gyventojams skaičiuojamais tarifais ir jų kaupiamųjų lėšų apsauga.
„Administratoriaus teikiamų paslaugų tarifai ir jų dydžiai, įmokos ir mokėjimai taikomi ir skaičiuojami nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais, nepatvirtinti butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sprendimai, balsuojant raštu arba susirinkime pagal Civilinio kodekso nustatytą tvarką“, – teigiama Kauno miesto savivaldybės tyrimo išvadoje.
Kartu savivaldybė konstatavo, kad patikrinimo metu nustatyta valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.
„Administratorius savo pareigas atliko netinkamai, todėl surinkta medžiaga bus perduota Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui, kad vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsniu būtų pradėta administracinio nusižengimo teisena“, – teigiama išvadoje, kurios kopiją gavo portalas Alfa.lt.
Kauno miesto savivaldybė patikrinimą pradėjo gavusi skundą dėl „Centina Servis Kaunas“ veiklos administruojant daugiabutį Rasytės g. 48, Kaune. Savivaldybė vertino bendrovės veiklą laikotarpiu nuo 2025 m. gegužės 21 d. iki spalio 31 d.
Vienas rimčiausių nustatytų pažeidimų – netinkamas gyventojų kaupiamųjų lėšų saugojimas ir apskaičiavimas. Dėl to administruojamo namo savininkai galėjo ne tik permokėti, bet ir apskritai netekti savo sukaupto turto.
Bendrovė nedeklaravo ir piktybiškai ne mokėjo mokesčių valstybei.
Patikrinimo metu nustatyta, kad administratorius taikė ir skaičiavo didesnį kaupiamųjų lėšų tarifą, nei nustatyta teisės aktuose. Tikrintojai taip pat rado pažeidimų nustatant, kiek gyventojai turi kaupti, ir užtikrinant, kaip šios gyventojų lėšos turi būti saugomos.
Savivaldybė nurodė, kad administratorius teisės aktų nustatyta tvarka turėjo organizuoti savininkų sprendimo priėmimą dėl ilgalaikio plano ir kaupiamųjų lėšų tarifo dydžio patvirtinimo. Be to, tikrinamu laikotarpiu administratorius banke ar kitoje kredito įstaigoje nebuvo atidaręs atskiros šio daugiabučio savininkų kaupiamųjų lėšų depozitinės sąskaitos, nors tokią pareigą numato sukauptų lėšų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Savivaldybė tai tiesiogiai įvardijo kaip teisės aktų pažeidimą.
Dar vienas nustatytas pažeidimas tiesiogiai susijęs su gyventojams skaičiuotais mokesčiais. Savivaldybė konstatavo, kad UAB „Centina Servis Kaunas“ taikytas bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas neatitiko Kauno miesto mero potvarkiu būtent Rasytės g. 48 namui nustatyto tarifo.
Begalė pažeidimų
Alfa.lt rašė, kad į daugiabučių namų priežiūros rinką savo veiklą kreipiantys kauniečiai verslininkai žadėjo atverti naują skaidrumo ir kompetencijos erą, tačiau nesugeba nė žingsnio žengti nepažeidę teisės aktų.
Kauno daugiabučių namų priežiūros rinkos naujokę „Centina Servis Kaunas“ valdančios bendrovės „Centina“ veikloje mokesčių inspektoriai rado begalę pažeidimų.
Kai kurie jų tiesiog neįtikėtini. Pvz., įmonės direktorė J. Babianskienė ir technikos direktorius R. Babianskas dirbo „už dyką“, užtat iš įmonės dirbtinai sumažintomis palūkanomis skolinosi dešimtis ir šimtus tūkstančių eurų, vėliau paskolą įformino kaip dividendus ar avansą.
R. Babianskas iš įmonės kasos išėmė tūkstančius eurų grynųjų, bet „paskolų“, kaip reikalauja teisės aktai, neformino notaro patvirtinta sutartimi. Tas pats R. Babianskas didžiules pinigų sumas iš įmonės „Centina“ gavo ne tik kaip šios įmonės darbuotojas, bet ir netiesiogiai per kitą įmonę „Centina LT“, kuriai pats vadovavo.
„Centina“ ne tik savo darbuotojams skolino grynųjų, bet ir už atliktus darbus priimdavo atsiskaitymus grynaisiais pinigais, o šios sumos viršijo teisės aktais nustatytą leistiną limitą.
Bendrovė nedeklaravo ir piktybiškai nemokėjo mokesčių valstybei, darbuotojams nustatė mažesnį atlyginimą, nei tuo metu buvo minimalus darbo užmokestis, mokėjo jį nereguliariai, neapmokėjo naktinio darbo ir dirbtinai mažino mokesčius nuo darbo užmokesčio.
Šias ir kitas Kauno verslininkų „nuodėmes“ nustatė VMI.
Šiurpina gyventojus
Šių metų rugpjūtį dienraštis „Kauno diena“ rašė, kad kovotoju už teisybę prisistatantis, tačiau reikalų su teisėsauga dėl sukčiavimo turėjęs ir dabar tyrėjų akiratyje esantis verslininkas R. Babianskas toliau gąsdina daugiabučių gyventojus.
Pasak leidinio, kontroversiškai pagarsėjęs kaunietis, kurio vaizdo įrašais dalijasi nusikaltėlis ir recidyvistas Antanas Kandrotas-Celofanas, šįkart papiktino dalį daugiabučio namo gyventojų, susirinkusių aptarti tolesnių savo namo priežiūros reikalų.
Į „Kauno dieną“ kreipėsi dvi šio susirinkimo dalyvės. Jų teigimu, į susitikimą atvykęs R. Babianskas išsitraukė vaizdo kamerą ir iškart ne tik ėmė provokuoti kitos įmonės atstovus, bet ir savo elgesiu sukėlė susirinkusiųjų nuostabą.
„Mes daug žiniasklaidoje skaitėme apie šį veikėją, apie jo praeities nuodėmes, kaip jis mulkino močiutes, imdavo pinigus už tariamus darbus ir sprukdavo. Tačiau nemanėme, kad šis kaunietis toks agresyvus. Susirinkimui prasidėjus, jis ėmė garsiai šūkauti, menkinti namo atstovus, kitaip provokavo. Buvo išties nemalonu stebėti, atsiprašau, banditišką jo elgesį“, – žurnalistams pasakojo kaunietės.
Kreipėsi į policiją
Tai ne pirmas atvejis, kai R. Babianskas Kaune įsivelia į konfliktus ieškodamas patiklių gyventojų, kurie jį palaikytų.
Kiek anksčiau Šilainių mikrorajone dvi moterys dėl R. Babiansko veiksmų parašė pareiškimą policijai. Incidentas kilo prie daugiabučio, kai savo įprastas pareigas atliekančios pastato administravimo vadybininkės susidūrė su netikėta situacija. Moterys pasakojo, kad buvo pradėtos filmuoti. Pasak jų, tai darė R. Babianskas.
„Staiga pamatėme, kad kažkas mus filmuoja. Iš pradžių manėme, kad gal koks nesusipratimas, bet netrukus jį atpažinome“, – pasakojo moterys.
Jos paprašė nutraukti filmavimą, tačiau prašymai buvo ignoruojami. Anot moterų, netikėta situacija joms sukėlė ne tik stiprų emocinį diskomfortą, bet ir baimę dėl savo saugumo.
Pasak moterų, grįžusios į darbovietę jos nedelsdamos kreipėsi į policiją ir pateikė oficialų pareiškimą, kuriame detaliai aprašė įvykį ir pateikė filmavimo fakto įrodymus.
Įsakmus tonas
Po šio incidento „Kauno diena“ susisiekė su R. Babiansku ir šis iš karto pratrūko: pasipylė tirada klausimų, kodėl žurnalistams nerūpi rimtesni reikalai, rimtesnės miestiečių problemos.
Kaunietis įsakmiu tonu teiravosi, kodėl dienraščio nedomina vizitas į įmonės „Centina“ būstinę, kodėl nedomina pokalbis su kolektyvu, nors darbuotojai su R. Babiansko elgesiu neturi nieko bendro.
Galų gale Kaune pagarsėjęs sukčius pradėjo kalbėti ir apie daugiabučio, kuriame nei gyvena, nei turi nuosavybės, nei sutarčių dėl priežiūros, kitų paslaugų, gyventojų susirinkimą, kuriame kėlė sumaištį filmuodamas ir garsiai komentuodamas, tačiau savo elgesyje neįžvelgė nieko blogo, o tuo labiau neteisėto.
Alfa.lt primena, kad prieš 20 metų Kauno miesto apylinkės teismas leido suimti tuomet 32 metų R. Babianską, kurį, paties įtariamojo sukčiavimu prisipažinimu, turėjo „prakeikti“ apie 20 Kaune ir pakaunėje gyvenančių moterų, siejusių su šiuo vyru bei jo vadovaujama bendrove „Akauzė“ savo butų ir namų remonto planus.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai aukomis apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris. Jauniausiai iš ekonominei policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiai – 75-eri.
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