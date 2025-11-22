Noreikiškėse pradedama statyti nauja sporto ir laisvalaikio erdvė

„Ši erdvė bus skirta visiems – vaikams, jaunimui, suaugusiems ir svečiams. Ji taps vieta, kur bus galima ne tik ilsėtis, bet ir aktyviai leisti laisvalaikį. Tikiu, kad projektas atlieps bendruomenės lūkesčius“, – džiaugėsi meras.
Mažiausieji Ringaudų seniūnijos gyventojai, simboliškai paberdami sėklas, pažymėjo būsimos laisvalaikio erdvės augimą ir gyvybingumą. Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas Arminas Lukoševičius palaimino kapsulę ir palinkėjo sklandžios projekto eigos.
Į kapsulę įdėtos gilės, simbolizuojančios tvirtas šaknis ir prasmingą pradžią, sėklos – ateities viltį, taip pat bendruomenės laiškas.
Įgyvendinus projektą, ši erdvė taps patogia vieta aktyviam poilsiui ir sportui. Teritorijoje bus įrengtos krepšinio ir tinklinio aikštelės, vaikų žaidimų zona, pėsčiųjų takai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai ir želdiniai. Šalia suplanuotos automobilių ir dviračių stovėjimo vietos.
Darbus atliks UAB „Virmalda“. Projekto sąmatinė vertė – 774 tūkst. eurų. Darbų pabaiga numatoma 2026 m. rugsėjį.
Naujausi komentarai