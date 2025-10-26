Domeikavoje baigtas pirmasis pradinės mokyklos statybų etapas

„Atrodo, visai neseniai čia įleidome kapsulę, pradėdami Domeikavos pradinės mokyklos statybas. Lietuviai turi gražias tradicijas, o vainiko kėlimo šventė – viena jų. Ji primena, kad esame pasiekę svarbų etapą. Šiandien užbaigti pagrindiniai konstrukcijų ir stogo darbai, todėl norisi padėkoti visiems, kurie prie to prisidėjo: rangovui, projektuotojams, konstruktoriams, mokyklos vadovui ir visai bendruomenei“, – sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, atvykęs prie naujai iškilusio pastato.
Statybininkai jau atliko darbų daugiau kaip už 1,4 mln. eurų. Pastatytas dviejų aukštų pastatas, uždengtas stogas, įpusėti stogo izoliacijos darbai, montuojamos vidaus pertvaros ir inžineriniai tinklai.
Statybininkai jau atliko darbų daugiau kaip už 1,4 mln. eurų.
„Vainiko iškėlimo šventė mini aukščiausių pastato konstrukcijų įrengimą, po kurio eina jau stogo įrengimas ir kiti pagrindiniai statybos darbai. Ši šventė skirta ne tik rangovams, bet ir visiems statybų dalyviams. KRS šūkis – statome ateities kartoms. Šis pastatas mums yra ypač svarbus, nes tikime, kad jame užaugs dar ne viena karta“, – teigė KRS projektų vadovas Martynas Juočeris.
Užbaigus darbus, mokyklos pastatas bus vientiso tūrio, su lauko žaidimų aikštele, bendrasis plotas sieks beveik 2 200 kv. m. Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta mokyklos teritorija, įrengtos automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelės, o sklype pasodinti želdynai padės atskirti mokyklą nuo intensyvaus eismo ir sumažinti triukšmą.
Naujoji mokykla galės priimti 480 mokinių. Joje bus įrengta 20 pradinio ugdymo klasių, informatikos, anglų kalbos, tikybos, pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, taip pat universali salė, pritaikyta mokiniams maitinti, sporto veikloms ir bendruomenės renginiams.
Statybos darbus planuojama užbaigti 2026 m. rudenį. Bendra projekto vertė – daugiau kaip 4 mln. eurų.
Šiais mokslo metais Domeikavos gimnazijoje mokosi 1 135 mokiniai, iš jų 393 – 1–4 klasėse. Gimnazijoje iš 47 klasių komplektų 18 yra pradinio ugdymo.
Naujausi komentarai