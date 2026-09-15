 NKVC: NATO naikintuvai sunaikino droną Kauno apskrityje, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas

NKVC: NATO naikintuvai sunaikino droną Kauno apskrityje, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas

2026-09-15 00:18
Saulius Jakučionis (BNS)

 Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui pranešė, kad antradienio naktį NATO oro policijos misijos naikintuvai sunaikino Lietuvos sieną kirtusį droną Kauno apskrityje, o keliose Lietuvos savivaldybėse skelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų atšauktas.

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<span>NKVC: NATO naikintuvai sunaikino droną Kauno apskrityje, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas </span>
NKVC: NATO naikintuvai sunaikino droną Kauno apskrityje, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas / BNS nuotr.

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„Dronas sunaikintas sėkmingai Kauno apskrityje“, – sakė V. Vitkauskas.

Jis teigė neturintis žinių, kokioje tiksliai teritorijoje buvo sunaikintas bepilotis.

Pasak V. Vitkausko, dronas į Lietuvą tikriausiai atskrido iš Baltarusijos. Iš pradžių pranešimas apie galimą oro pavojų buvo paskelbtas Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau – ir Kauno apskrityje.

Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą.

Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.

Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.

Šiame straipsnyje:
oro pavojus
Vilmantas Vitkauskas
drono grėsmė
Vilnius
Trakai
Elektrėnai

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Komentarai

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g
duokit,k---vos, miegot!!!!net atšaukti reikia du kartus.o ką reiškia SUSIRASKIT SAUGIĄ VIETĄ???????kur?tualete?vonioj?koridoriuj?tipo pareigą atlikom-ispėjom.o jūs jau patys ieškokites tas ”saugias vietas”.
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Vytas
Ligoniai, rašinėja nesąmones, iš miego kelia žmones su savo pavojais.
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numušė
Kauno rajone
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