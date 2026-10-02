Nemuno saloje pradėjo suktis apžvalgos ratas – štai koks vaizdas atsiveria

Naujas traukos objektas
Penktadienį Nemuno saloje pradėjo suktis apžvalgos ratas, tad dabar kiekvienas norintis gali pakilti ir iš 45 m aukščio pasigrožėti Kauno panorama.
Apžvalgos ratas supa lankytojus 15 min. Priklausomai nuo žmonių skaičiaus, skiriasi ir kiek ratų bus galima apsisukti. Skaičiuojama, kad standartiškai per šį laiką bus galima apsisukti apie tris ratus, bet jei nedidelis užimtumas – ir septynis ar net aštuonis.
„Kaip reikia baseinų, sporto aikščių, taip ir vaikams, ypač ateinant kartu su seneliais, reikia rato, kad galėtų ateiti pasisupti ir iš aukštai pažiūrėti į Kauną. Ratas tikrai nuostabiai atrodo. Kaunas taip pat labai gražus. Tikrai atsivesiu čia ir savo anūkus“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, pridūręs, kad jam norėtųsi matyti dar daugiau Kauno, tad juokais tarstelėjo, kad mieste galėtų atsirasti dar vienas apžvalgos ratas, tik dar kokius 20 m aukštesnis. Meras taip pat pridūrė, kad apžvalgos rato gamintojai pasiūlė tokį objektą įrengti per kelis mėnesius, o ne iki pavasario, kaip buvo planuota. Todėl esą teko skubėti ir tvarkant įvairius dokumentus, derinimo procedūras.
Pakilus į viršų atsiveria Nemuno upės vaga, iš paukščio skrydžio „Mokslo sala“. Taip pat žvilgsnis krypsta į Senamiesčio bokštus. Tiesa, jie kiek tolėliau, bet ryškiausi istorinio Kauno akcentai vis tiek matosi. Taip pat galima peržvelgti kitoje Nemuno pusėje statomą „Nemunaičių“ kvartalą, „Kauno grūdų“ pastatų kompleksą. Centrinėje miesto dalyje matyti Karaliaus Mindaugo prospektas, Maironio gatvė bei Laisvės alėjos pastatų stogai. Prisikėlimo bažnyčia taip pat tampa gražiu Žaliakalnio akcentu.
Ekonominė nauda
Miesto meras tikino, kad tokie lankytini objektai nelabai atsiperka, bet jie statomi Kauno žmonėms ir miesto svečiams. Tačiau rato prižiūrėtojai laikėsi kitos nuomonės. VšĮ „Kaunas IN“ komandos skaičiavimais, lankytojų srautai tikrai padengs visus rato išlaikymo kaštus.
„Savivaldybė naudojasi visų miestiečių pinigais. Kadangi mes stipriai sutaupome kauniečių pinigų, tad norisi padaryti taip, kad Kaune atsirastų daugiau gyventojų ir jie čia turėtų, ką veikti. Ratas veiks visus metus. Stadionas irgi miesto žmonėms statytas. Tokie objektai neatsiperka, tačiau miestui reikia to, kas yra gražu“, – teigė V. Matijošaitis.
Tokie objektai neatsiperka, tačiau miestui reikia to, kas yra gražu.
„Aš esu didesnis optimistas. Manau, kad rato eksploatacijos mokesčiai tikrai pasidengs, tik klausimas, per kiek laiko galėtų atsipirkti pati investicijos. Šis objektas kainavo 3,85 mln. eurų ir per pelną šiuos pinigus bandysim grąžinti miestui. Su komanda galvojame būdų, kaip sinergijoje su „Mokslo sala“, arena, baseinu pasiūlyti lankytojams įsigyti kombinuotus bilietus. Taip pat sieksime pagauti ir šiaip po parką vaikštančius žmones ir turėti kiek įmanoma didesnius srautus. Jei per metus apsilankytų 100 tūkst. žmonių, toks rezultatas mane labai tenkintų. Viskas labai priklausys nuo sezoniškumo, mūsų galimybių dirbti švenčių dienomis. Tačiau tam, kad ratas būtų pelningas, užtenka ir ženkliai mažesnių skaičių“, – kalbėjo „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius, pridūręs, kad rato priežiūrai sukurtos septynios darbo vietos. Būtent darbuotojų darbo užmokestis ir sudarys didžiausius kaštus.
Jis aiškino, kad buvo atliekamos žmonių srautų analizės ir Nemuno sala parodė, kad čia didžiausia tikimybė sulaukti lankytojų. Tačiau jei vieta nepasiteisins, apžvalgos ratas galės būtų perkeltas kitur, nes jis įrengtas kaip laikinas ir mobilus įrenginys. Gamintojai nurodo, kad ratui taikomas 15 metų veikimo laikotarpis, tačiau tinkamai prižiūrint įrangą, ji gali tarnauti ir 20 metų.
Veiks visus metus
Olandų kompanijos „SkyView Creation B.V.“ sukurtas ratas pritaikytas veikti visais keturiais metų laikais. Visose 32 uždarose gondolose įrengta išmani klimato kontrolės sistema, tad pasidairyti po apylinkes bus jauku ir malonu tiek kaitrią vasaros popietę, tiek krentant pirmosioms rudens dulksnoms ar žiemos snaigėms.
Standartinis pasivažinėjimas trunka apie 15 min. per kurias spėsite apsukti tris ratus, pasigrožėti toliais ir pasidaryti romantišką kadrą, vertą kelionių albumo. Vienoje gondoloje patogiai telpa iki šešių keleivių, o per valandą ratas gali priimti iki 760 svečių.
Apžvalgos ratas lankytojus priims kasdien nuo 11 iki 20 val.
Bilietus galima įsigyti Apžvalgos rato kasoje jos darbo metu. Netrukus juos bus galima įsigyti ir internetu. Suaugusiems bilietas kainuoja 12 eurų, tačiau nuolaidos taikomos šeimoms, moksleiviams, studentams, senjorams ar grupėms. Taip pat galima užsisakyti VIP kabiną su gėrimo taure ir taip turėti dar kitokią patirtį.
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