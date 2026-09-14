Ministras – apie įvykį prie prie Kauno mečetės: turėtų vertinti VSD

„Tai, ką penktadienį matėme prie Kauno mečetės, yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė“, – savo „Facebook“ paskyroje pirmadienį paskelbė ministras.
„Todėl šiandien kreipiausi į Valstybės saugumo departamentą, kad būtų įvertinta situacija ir galimos rizikos“, – pažymėjo M. Katelynas.
Tai yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė.
Kaip rašė BNS, Kauno apskrities policija pirmadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas po minėtų įvykių prie mečetės.
Šių veiksmų teisėsauga ėmėsi po Ramybės parke praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas įvykusio baikerių susibūrimo, kai jie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
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