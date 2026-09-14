 Po neeilinio sujudimo prie Kauno mečetės: baikeriams – bloga žinia iš policijos

Po neeilinio sujudimo prie Kauno mečetės: baikeriams – bloga žinia iš policijos (Atnaujinta)

2026-09-14 10:51
„Kauno diena“
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Penktadienį prie Kauno mečetės pamaldas sutrikdžius būriui baikerių, Kauno policija sako, kad kol kas ypatingų saugumo priemonių priemonių mečetės aplinkai neskiria. Tačiau nuspręsta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dviejų Baudžiamojo kodekso straipsnių.

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<span>Po neeilinio sujudimo prie Kauno mečetės: baikeriams – bloga žinia iš policijos</span>
Po neeilinio sujudimo prie Kauno mečetės: baikeriams – bloga žinia iš policijos / Socialinių tinklų vaizdo įrašo stop kadras/DI montažas

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Nuo politikos
iki kultūros

„Jeigu kalbate, ar šiandien planuojama papildomai ekipažų, tai tokios informacijos šiandien nėra. Skirdama papildomas pajėgas, ekipažus, policija atsižvelgia į signalus, galimas grėsmes, informaciją apie galimas grėsmes. Kaip suprantu, šio ryto informacijoje tokių duomenų nėra, kad ten galėtų būti kažkokie neramumai. Jeigu tokia informacija atsirastų, į tai atitinkamai būtų reaguojama“, – Eltai pirmadienio rytą sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.

Socialinių tinklų vaizdo įrašas

Kaip skelbė naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, penktadienį Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusias musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo „Lietuva“, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą.

Socialinių tinklų vaizdo įrašas

Kaip rašė portalas, kalbinti baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti.

Socialinių tinklų vaizdo įrašas

Po įvykusio susibūrimo policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.

„Dalies asmenų (dalyvavusių baikerių susirinkime prie mečetės – ELTA) tapatybė buvo aiški jau penktadienį. Jeigu pareigūnams reikės, jie aiškinasis ir kitų asmenų tapatybes. Administracinėje teisenoje pareigūnai aiškinasi, kas organizavo šį susibūrimą, ar žmonės buvo kviečiami į jį ateiti ir panašiai“, – Eltai sakė policijos atstovė O. Vaitkevičienė.

Pirmadienio popietę iš Kauno policijos atskriejo naujausia žinia.

„Informuojame, kad, peržiūrėjus ir įvertinus turimą filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais, šiandien priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal du Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius – 170 str. 2 d. (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) ir 171 str. (Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes)“, – išplatintame pranešime rašė Kauno policijos atstivai.

Muftijus: akcija nukreipta prieš musulmonus

Tuo metu muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus.

„Pasakyčiau taip, kad akcijos taikinys buvo mūsų musulmonai, nes jeigu baikeriai norėtų kažkaip pasisakyti prieš užsieniečius ar emigrantus, jie galėtų važiuoti prie Seimo, Migracijos departamento ar dar kažkur, bet ne į maldos vietą ir ne maldos metu“, – LRT radijui pirmadienį teigė Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos – Muftiato – valdybos pirmininkas A. Beganskas.

Čia buvo akcija prie musulmonus.

„Šita akcija buvo labai gerai suplanuota, surežisuota iš anksto, nes šimtas žmonių negalėjo atsitiktinai atvykti į tą vietą ir būtent dar turėti kiaulės galvą. Čia buvo akcija prie musulmonus“, – pridūrė jis.

D. Labučio/ELTOS nuotr., socialinių tinklų vaizdo įrašų stop kadrai/DI montažas

Anot A. Begansko, prie mečetės susirinkę baikeriai rėkė, grasino ten susirinkusiems, tačiau ten budėję policijos pareigūnai tai esą ignoravo.

Muftijus teigė manantis, kad dėl incidento policijoje turėtų pradėtas vidinis tyrimas, ar pareigūnai vykdė savo pareigas užtikrinti viešąjį saugumą.

Šiame straipsnyje:
kauno mečetė
baikeriai
pamaldos
musulmonai
Kauno policija
tyrimas

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Komentarai

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Komentarai

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Kaunas
Oho, tuojau pralenksime ir sovietų sąjungos laikus. Tuo laikotarpiu sovietų valdžia leido išsaugoti Lietuvybę. O dabar jau nebegalima. Nepriklausomos Lietuvos teisėsauga pradėjo persekioti Lietuvius už bandymą išsaugoti savo kultūrą ir papročius
5
0
klausimėlis
O musulmonai turėjo leidimą masiniam renginiui? Ar organizatoriaus ir dalyvavusių tapatybės aiškios?
6
0
Nugi
Ar jie yra neteiseti emigrantai? Manau, kad ne. Patys ju prisivezet, nes nenorit dirbti sudinu darbu, o dabar nepatenkinti, kad jie bando cia gyventi savo normalu gyvenima. Ukrainieciai nepatinka, baltarusiai nepatinka, musulmonai nepatinka, tai pradekit gimdyt vaikus, nes kazkam tai reikes dirbti darbus.
3
-6
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