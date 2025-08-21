Minint Baltijos kelio metines – trijų valstybių paramos konvojus į Ukrainą: išlydėti galima ir Kaune

„Bendrame karinės paramos Ukrainai mažėjimo fone Baltijos šalių savanoriai nusprendė suvienyti jėgas ir drauge atšvęsti Baltijos kelio metinės, kai 1989 metais trijų Baltijos šalių gyventojai susikibo rankomis ir apjungė Vilnių, Taliną ir Rygą. Dabar prie Baltijos šalių savanorių prisijungs ir suomiai, švedai bei lenkai“, – rašė iniciatyvos organizatoriai.
Skelbiama, kad jungtinis konvojus iš Talino išvyksta rugpjūčio 22-ąją, važiuodamas per Rygą ir Kauną jau rugpjūčio 24-ąją jis pasieks Lvivą, kur iškilmingai minės Ukrainos Nepriklausomybės dieną. Kaune taip pat suplanuotos konvojaus palydėtuvės.
„Ankstyvą rugpjūčio 23-iosios rytą nuo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos (Žemaičių g. 31A) į Ukrainą pajudės jungtinis lietuvių, latvių ir estų automobilių frontui konvojus, skirtas pažymėti 36-ąsias Baltijos kelio metines“, – praneša organizatoriai.
Konvojus į Ukrainą vyksta netuščiomis, automobiliai liks fronte. Taip pat jais gabenama įvairi kita parama, prie kurios gali prisidėti kiekvienas.
Fronte padėtis labai sunki ir privalome nenuleisti rankų, dirbti toliau.
„Paremkite šią puikią iniciatyvą ne tik pinigais, bet ir dovanodami automobilius, nes frontui jų reikia visokių: ir galingų pikapų, ir lengvųjų automobilių. Reikia Jūsų paramos pikapams, fronte padėtis labai sunki ir privalome nenuleisti rankų, dirbti toliau“, – susivienyti tris tautas, kaip jos buvo susivienijusios Baltijos kelyje, pakvietė konvojaus iniciatoriai.
Pridėti galima keliais būdais, pervedant norimą pinigų sumą per „Paypal“ sistemą arba bankiniu pavedimu.
Paramos gavėjo rekvizitai:
VŠĮ TARPTAUTINIS UKRAINOS DRAUGŲ FONDAS
Sąskaita:
LT337300010175616216
Paskirtis: BaltijosKelias