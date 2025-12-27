 Kanada paskelbė papildomą 2,5 milijardo dolerių ekonominę pagalbą Ukrainai

Kanada paskelbė papildomą 2,5 milijardo dolerių ekonominę pagalbą Ukrainai

2025-12-27 21:23
Ieva Venskevičiūtė (ELTA)

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney paskelbė papildomą ekonominę pagalbą Ukrainai, siekiančią 2,5 milijardo dolerių, pabrėždamas, kad vadovaujant prezidentui Volodymyrui Zelenskiui yra sudarytos sąlygos teisingai ir ilgalaikei taikai, tačiau tam reikalinga Rusijos valia.

Kanada paskelbė papildomą 2,5 milijardo dolerių ekonominę pagalbą Ukrainai
Kanada paskelbė papildomą 2,5 milijardo dolerių ekonominę pagalbą Ukrainai / Vaizdo įrašo stop kadras

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

M. Carney teigė, kad naktį įvykęs smūgis Kyjivui parodė, kokia svarbi yra parama Ukrainai šiuo sunkiu laikotarpiu, taip pat sąlygų kūrimas teisingai ir ilgalaikei taikai bei deramai rekonstrukcijai.

Jis taip pat paskelbė naują pagalbos paketą Ukrainai – Kanada suteiks papildomą ekonominę paramą, siekiančią 2,5 milijardo dolerių. Jis pridūrė, kad ši parama padės pritraukti finansavimą iš Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, siekiant pradėti rekonstrukcijos procesą.

M. Carney užtikrino, kad Kanada ir toliau teiks karinę paramą Ukrainai.

Pasak Ukrinform, V. Zelenskis šeštadienį atvyko į Kanadą pakeliui į Jungtines Amerikos Valstijas, kur sekmadienį turėtų susitikti su prezidentu Donaldu Trumpu.

Šiame straipsnyje:
Kanados ministras pirmininkas
Markas Carney
parama Ukrainai
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų