 LSMU nusprendė tęsti Krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką

LSMU nusprendė tęsti Krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką

2026-09-24 17:00
Edita Šileikė

„Kauno diena“ skelbė apie tai, kad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pasiūlė apmokėti bazinių paslaugų krepšelį tam, kad Krikščioniškuosius gimdymo namus būtų galima išsaugoti. Tačiau, panašu, jog gimdymo namų steigėjams šis pasiūlymas nepasirodė patrauklus, todėl įstaigos reorganizacija bus tęsiama.

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<span>LSMU nusprendė tęsti Krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką</span>
LSMU nusprendė tęsti Krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką / Regimanto Zakšensko nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) yra Kauno ligoninės, kuriai priklauso ir Krikščioniškieji gimdymo namai, dalininkas, tad LSMU taryba ketvirtadienį rinkosi į posėdį. Jame spręstas šių gimdymo namų likimas. Iš „Kauno dienai“ pateikto atsakymo matyti, kad bus tęsiama pradėta reorganizacija. Tai reiškia, kad Miško gatvėje gimdymai nebebus priimami, o gimdyvės bus laukiamos pagrindiniame LSMU Kauno ligoninės padalinyje, įsikūrusiame Josvainių gatvėje.

„LSMU taryba svarstė SAM pateiktą iniciatyvą stabdyti ankstesniuose LSMU Kauno ligoninės dalininkų bendru sprendimu priimtus nutarimus dėl akušerijos ir ginekologijos profilio sveikatos priežiūros paslaugų pertvarkos, kuri buvo suplanuota ir nuosekliai vykdoma, siekiant užtikrinti efektyvų Kauno ligoninės žmogiškųjų, infrastruktūrinių ir finansinių išteklių panaudojimą, paslaugų dubliavimo mažinimą, aukščiausios kokybės racionalų akušerijos ir ginekologijos paslaugų organizavimą bei ilgalaikį Kauno ligoninės veiklos tvarumą.

Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Universiteto taryba, vertindama konstruktyvaus dialogo svarbą su įvairiomis valstybės institucijomis bei visuomenės nariais, atsižvelgė į pateiktos teisinės bei finansinės informacijos visumą ir, nesant esminių naujų aplinkybių, priėmė sprendimą tęsti ankstesniuose Kauno ligoninės dalininkų nutarimuose priimtą ir šiuo metu vykdomą Kauno ligoninės veiklos pertvarką pagal nustatytas sąlygas, steigiant Akušerijos ir ginekologijos kliniką, kurioje būtų užtikrinamos aukščiausios kokybės akušerijos ir ginekologijos paslaugų teikimas įgyvendinant mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovę“, – komentavo LSMU atstovai.

Nurodoma, kad racionalus ir efektyvus Kauno ligoninės žmogiškųjų, infrastruktūrinių ir finansinių išteklių naudojimas, užtikrinant aukščiausios kokybės racionaliai organizuojamas akušerijos ir ginekologijos paslaugas pacientams, ilgalaikis Kauno ligoninės veiklos tvarumas bei visų Kauno ligoninės pacientų ir darbuotojų gerovė esą išlieka pagrindiniu reorganizacijos siekiu.

„Jeigu paaiškėtų naujos esminės aplinkybės, kurios keistų anksčiau priimtų sprendimų pagrįstumą ir atsiradus tvariam, tiksliniam ir garantuotam papildomam finansavimui, Universiteto taryba klausimą galėtų svarstyti pakartotinai“, – „Kauno dienai“ teigė LSMU atstovai.

Šiame straipsnyje:
Krikščioniškieji gimdymo namai
LSMU
gimdymo namai
Krikščioniškųjų gimdymo namų reorganizacija

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