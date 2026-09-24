LSMU nusprendė tęsti Krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) yra Kauno ligoninės, kuriai priklauso ir Krikščioniškieji gimdymo namai, dalininkas, tad LSMU taryba ketvirtadienį rinkosi į posėdį. Jame spręstas šių gimdymo namų likimas. Iš „Kauno dienai“ pateikto atsakymo matyti, kad bus tęsiama pradėta reorganizacija. Tai reiškia, kad Miško gatvėje gimdymai nebebus priimami, o gimdyvės bus laukiamos pagrindiniame LSMU Kauno ligoninės padalinyje, įsikūrusiame Josvainių gatvėje.
„LSMU taryba svarstė SAM pateiktą iniciatyvą stabdyti ankstesniuose LSMU Kauno ligoninės dalininkų bendru sprendimu priimtus nutarimus dėl akušerijos ir ginekologijos profilio sveikatos priežiūros paslaugų pertvarkos, kuri buvo suplanuota ir nuosekliai vykdoma, siekiant užtikrinti efektyvų Kauno ligoninės žmogiškųjų, infrastruktūrinių ir finansinių išteklių panaudojimą, paslaugų dubliavimo mažinimą, aukščiausios kokybės racionalų akušerijos ir ginekologijos paslaugų organizavimą bei ilgalaikį Kauno ligoninės veiklos tvarumą.
Universiteto taryba, vertindama konstruktyvaus dialogo svarbą su įvairiomis valstybės institucijomis bei visuomenės nariais, atsižvelgė į pateiktos teisinės bei finansinės informacijos visumą ir, nesant esminių naujų aplinkybių, priėmė sprendimą tęsti ankstesniuose Kauno ligoninės dalininkų nutarimuose priimtą ir šiuo metu vykdomą Kauno ligoninės veiklos pertvarką pagal nustatytas sąlygas, steigiant Akušerijos ir ginekologijos kliniką, kurioje būtų užtikrinamos aukščiausios kokybės akušerijos ir ginekologijos paslaugų teikimas įgyvendinant mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovę“, – komentavo LSMU atstovai.
Nurodoma, kad racionalus ir efektyvus Kauno ligoninės žmogiškųjų, infrastruktūrinių ir finansinių išteklių naudojimas, užtikrinant aukščiausios kokybės racionaliai organizuojamas akušerijos ir ginekologijos paslaugas pacientams, ilgalaikis Kauno ligoninės veiklos tvarumas bei visų Kauno ligoninės pacientų ir darbuotojų gerovė esą išlieka pagrindiniu reorganizacijos siekiu.
„Jeigu paaiškėtų naujos esminės aplinkybės, kurios keistų anksčiau priimtų sprendimų pagrįstumą ir atsiradus tvariam, tiksliniam ir garantuotam papildomam finansavimui, Universiteto taryba klausimą galėtų svarstyti pakartotinai“, – „Kauno dienai“ teigė LSMU atstovai.
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