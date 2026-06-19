Kviečia sėsti ant dviračių ir iš naujo atrasti miestą

Birželio 27 d. Nepriklausomybės aikštėje greta šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (Soboro) startuosiantis renginys kvies komandas leistis į orientacinį nuotykį dviračiais. Nuo vidurdienio vyks dalyvių registracija, o 13 valandą bus duotas oficialus žaidimo startas. Komandas gali sudaryti nuo vieno iki penkių žmonių.
Per ketverius metus „Įmink Kauną“ tapo viena didžiausių tokio pobūdžio dviratininkų švenčių mieste. Renginys kasmet sulaukia vis didesnio susidomėjimo – praėjusiais metais jame dalyvavo daugiau kaip 400 dviratininkų. Tikimasi, kad šiemet šis skaičius bus dar didesnis.
Dalyviai galės rinktis vieną iš trijų trasų: žaliąją, skirtą lengvesniam ir trumpesniam pasivažinėjimui, mėlynąją – ilgesnę ir sudėtingesnę, arba raudonąją, kuri kvies aplankyti daugiausia objektų ir priimti didžiausius iššūkius. Maršrutų ilgis priklausys nuo pačių komandų pasirinktos strategijos. Po starto žaidimo sistemoje pasirodys užduotys, kurias spręsdami dalyviai turės patys susidėlioti optimalų maršrutą ir per numatytą laiką aplankyti kuo daugiau objektų.
Matome aiškią tendenciją – dviračiu Kaune važiuoja vis daugiau žmonių.
Šventinė diena neapsiribos vien orientaciniu žaidimu. Renginio vietoje dalyvių ir jų palaikymo komandų lauks papildomos pramogos, o finišavusieji bus apdovanoti išskirtinėmis „Įmink Kauną“ kaklaskarėmis.
„Matome aiškią tendenciją – dviračiu Kaune važiuoja vis daugiau žmonių. Tam nuosekliai ruošėmės ne vienerius metus: investavome į infrastruktūrą, tiesėme naujus takus, jungėme atskiras miesto dalis į vientisą tinklą. Šiandien iš daugelio rajonų dviračiu galima patogiai pasiekti tiek centrą, tiek svarbiausius traukos objektus. Mūsų tikslas – kad dviratis taptų natūralia ir kasdiene transporto priemone kuo didesnei daliai kauniečių, todėl dviračių infrastruktūros plėtra išlieka vienu iš miesto prioritetų“, – sako Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Pastarąjį dešimtmetį Kaunas kryptingai investuoja į darnų judumą ir alternatyvias susisiekimo priemones. Kartu su naujomis gatvėmis ir rekonstruojamomis viešosiomis erdvėmis plečiamas ir dviračių takų tinklas, kuriantis vis patogesnes sąlygas judėti mieste be automobilio. Orientacinis žaidimas „Įmink Kauną“ tampa puikia proga šiuos pokyčius išbandyti praktiškai – atrandant miestą, jo erdves ir maršrutus iš dviratininko perspektyvos.
Norintieji dalyvauti orientaciniame žaidime turi registruotis iš anksto. Registracija vyksta čia: Įmink Kauną registracija. Dalyvavimas renginyje yra nemokamas.
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