LKL sezono startas – jau šią savaitę: laukia pokyčiai ir naujienos

Prabėgo trys mėnesiai nuo įspūdingos ir nepamirštamos akimirkos. Lietuvos čempionų taurė – Edgaro Ulanovo rankose. Serijoje dramatiškai 3:2 nugalėjęs Vilniaus „Rytą“, šalies čempionu tapo Kauno „Žalgiris“. Visa tai dabar jau istorija.
„Prasideda 2025–2026 m. sezonas. Pirmoje eilėje sveikinimai krepšinio bendruomenei“, – šnekėjo LKL prezidentas Remigijus Milašius.
Jau šį šeštadienį prasideda naujas, pasikeitimų ir naujienų kupinas, Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Po praėjusio sezono LKL neliko dviejų klubų: savo veiklą sustabdžiusio Vilniaus „Wolves“ ir pasitraukti nusprendusio Mažeikių „M Basket“. 10-asis klubas naujam sezonui bandytas rasti, tačiau paieškos buvo nesėkmingos.
„Susidūrėme šią vasarą su tam tikrais iššūkiais, o padėtį stabilizuoti pavyko tiek, kiek pavyko. 2025–2026 m. sezone dalyvaus 9 komandos“, – kalbėjo LKL generalinė direktorė Rasa Liuimienė.
Nors norėta išlaikyti senąjį formatą, į pirmenybes naujai prisikviesti pavyko tik „Gargždus“, todėl likta prie 9 ekipų. Pasak R. Milašiaus, dešimtoji komanda artėjančiam sezonui jau rasta ir sutarta – tiesa, kas ji, neatskleidžiama.
„Kitam sezonui dešimta komanda yra išspręsta. Tikrai ne iš Nacionalinės krepšinio lygos, bet tai vėl yra darbas, panašus darbas, kaip ir buvo su „Gargždais“, – teigė LKL prezidentas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dėl sumažėjusio komandų skaičiaus lyga patirs finansinių nuostolių. Kadangi televiziniame kontrakte įsipareigojimai apibrėžė dešimties klubų dalyvavimą, tai lygai kainuos apie 200 tūkst. eurų. Taip pat keisis ir reguliariojo sezono tvarka.
„Komandos žais keturių ratų sistema, reguliariame sezone bus sužaistos 144 rungtynės, o išvis čempionate planuojama, jeigu prireiktų visų rungtynių atkrentamųjų serijose, 176 rungtynės“, – sakė R. Liuimienė.
Sezono pristatymo metu buvo atskleista, kur vyks Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas –turnyras grįžta į Šiaulius, kuriuose paskutinį kartą triumfavo jau šešerius metus šio turnyro soste karaliaujantis Kauno „Žalgiris“. LKL sezonas startuos rugsėjo 20 dieną, dabartinių čempionų kauniečių ir Jonavos „Cbet“ komandų susitikimu. Iš karto po šio mačo žais Panevėžio „Lietkabelis“ ir Klaipėdos „Neptūnas“. Abejas rungtynes tiesiogiai transliuos BTV televizija.
