Komunalinių paslaugų centras įsikūrė naujose patalpose

„Bendrovė keičiasi, modernėja, kartu auga ir mūsų klientų lūkesčiai, todėl atėjo laikas įsikurti naujose patalpose. Jos įrengtos taip, kad būtų ne tik patogu dirbti mūsų kolektyvui, bet ir priimti Kauno rajono gyventojus“, – sakė bendrovės direktorius Giedrius Šidlauskas.
Šiais metais bendrovėje buvo ir daugiau pokyčių – nuspręsta išgryninti įmonės identitetą, sukuriant naują jos logotipą. Po mėnesio startuos ir atnaujinta bendrovės interneto svetainė.
„Naujas ženklas jungia skirtingas mūsų vykdomas veiklas. Simbolis primena susikertančias gatves, kurios reprezentuoja žmonių, paslaugų ir bendruomenės susijungimą. Vizualiai tai perteikia judėjimą, ryšio su bendruomene ir infrastruktūra idėją“, – pristatė G. Šidlauskas.
Įkurtuvių proga pasveikinti atvyko Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir vicemeras Antanas Nesteckis.
„Senosios bendrovės patalpos neatliepė nei gyventojų, nei bendrovės darbuotojų poreikių. Džiaugiuosi, kad bendromis jėgomis radome dideles ir moderniai įrengtas erdves. Tikiu, kad čia bus gera ne tik dirbti, bet ir kurti“, – sveikino meras. Jis atskleidė, kad artimiausiu metu bendrovei bus deleguota nauja funkcija – prižiūrėti apšvietimą Kauno rajone.
Įkurtuvių proga KPC vadovas sveikinimų sulaukė iš buvusio bendrovės vadovo Audriaus Markevičiaus, kuris šiuo metu yra Kauno rajono sporto centro direktorius, Garliavos seniūnės, kitų kaimynų.
KPC įsteigtas 2008 m., jo pagrindinės veiklos sritys: šilumos energijos gamyba ir tiekimas, daugiabučių namų ir jų modernizavimo projektų administravimas, viešųjų erdvių priežiūra, rinkliavos už atliekas administravimas ir kitos paslaugos.
