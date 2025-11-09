Pasakų burtai Garliavos bibliotekoje

Paulius tarsi užhipnotizavo publiką savo charizma, iškalba, vaidybiškumu ir gera nuotaika. Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinukai ir Aleksoto darželio ugdytiniai klausėsi pasakų iš Rasos Lazauskaitės knygos „Šiurpinys. Pasakos siaubasakos vaikams“.
Šis renginys – iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ dalis.
Rašytojos R. Lazauskaitės knygos pasaulis – nepaprastai linksmas, nelinksmai gyvenimiškas. Šios pasakos – tai improvizacijos lietuviškų pasakų motyvais. Jos moko vaikus ne bėgti nuo baimių, o jas pažinti ir suprasti. Būtent to labiausiai ir reikia, artėjant baisiausiai metų nakčiai.
Šis renginys – iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ dalis. Jos tikslas – įkvėpti tėčius prasmingai leisti laiką su vaikais, kartu atrasti knygų pasaulį ir priminti, kokia svarbi yra skaitymo galia. Skaitymas suartina ir kuria neišdildomų prisiminimų, todėl KRSVB ragina puoselėti skaitymo tradiciją šeimose.
Iniciatyva yra Skaitymo skatinimo 2025–2027 m. veiksmų plano dalis, finansuojama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.
Naujausi komentarai