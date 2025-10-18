Kviečia pažinti Garliavą

Žygeiviai aplankė Ringaudus, Karmėlavą, Domeikavą, Vilkiją, Panevėžiuką, Čekiškę, Ežerėlį, Kulautuvą, Babtus, Batniavą, Vandžiogalą, Liučiūnus, Zapyškį, Raudondvarį. Dabar atėjo laikas geriau pažinti Garliavą.
KRSVB kviečia spalio 25 d. (šeštadienį) 12 val. leistis į pažintinį žygį su edukatore Kristina Meilute „Ar gerai pažįsti Garliavą?“. Tai bus paskutinis šių metų žygių ciklo renginys. „Užbaikime šią nuostabią kelionę po Kauno rajoną kartu: sužinokite slaptų Garliavos istorijų, atraskite mažai žinomų vietų ir pajuskite miesto dvasią“, – kviečia organizatoriai.
Susitikimo vieta – KRSVB (Vytauto g. 21, Garliava). Renginys nemokamas.
Registruotis į žygį galima e. p. [email protected].
Naujausi komentarai