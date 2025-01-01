Kauniečiai pasakė, ką mano apie kalėdų eglutę

Kauno kalėdinė eglė po metų pertraukos sugrįžo į tradicinę vietą – Rotušės aikštę. Po rekonstrukcijos atnaujinta aikštė vos sutalpino visus norinčius pamatyti kalėdinę puošmeną. Tūkstantinę minią pasveikino Kalėdų Senelis.
Ne ką mažiau žmonių aplink eglę būriavosi ir sekmadienio rytą – norint nusifotografuoti prie žaliaskarės, reikėjo palaukti eilėje.
Art deco stiliaus eglutė ypatinga: ant jos – 140 rankų darbo žaisliukų, ji šviečia su 26 tūkstančiais lempučių.
Kauniečiai džiaugiasi, kad antrus metus iš eilės Kauno kalėdinė eglė – tikra, natūrali.
„Labai patiko, labai graži. Mes patys iš Kauno ir labai patenkinti, kad atsispindi tikras Art deco stilius, kad tikra eglutė, tiek daug šiškučių. Mums labai patiko“, – kalbėjo kaunietė.
„Man labai patinka tie rutuliukai, tie raštai iš šonų – atrodo senoviški“, – pritarė jai berniukas.
„Labai smagu, kad yra prasmė, raštai, o ne šiaip burbuliukai. Ir dar – tikra, čia jau kvepia ta eglutė“, – džiaugėsi moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Tema aktuali, nauja, unikali. Man gražu“, – įvertino kita pašnekovė.
Visgi ne visi atėjusieji liko sužavėti. Šių metų eglės puošmenos – išskirtinės: Art deco stiliaus elementai, primenantys tautinius šiaudinius sodus.
„Pati eglutė graži, bet tie žaislai – gremėzdiški. Galėtų būti kažkas smulkiau“, – svarstė į Rotušę atvykusi moteris.
„Tie uždėti rėmai – per daug“, – kritiškai įvertino kita pašnekovė.
„Ne pati gražiausia eglutė, bet svarbiausia – gera nuotaika“, – pridūrė vyras.
Visgi vaikai greitai išsirinko mėgstamiausius eglės žaisliukus.
„Gražiausi – visi tie varpeliai“, – pasakojo mergaitė.
„Labai gražūs žaisliukai. Labai labai gražūs. Visi“, – sakė kita.
„Labai graži eglutė. Neseniai su Didžiąja Britanija susijungėm per vaizdo skambutį – sesei parodžiau. Įspūdingi Art deco žaisliukai“, – pasakojo moteris.
„Tas toks nutiesimas gražus. Žaisliukai išskirtiniai, nematyti, įvairūs“, – vertino kaunietė.
Naujausi komentarai