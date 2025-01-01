 Kauniečiai pasakė, ką mano apie kalėdų eglutę

Kauniečiai pasakė, ką mano apie kalėdų eglutę

2025-11-23 21:39
Ieva Dyraitė (LNK)

Kaune prasideda šventinis šurmulys. Laikinoji sostinė pirmoji Lietuvoje, iki Kalėdų likus daugiau nei mėnesiui, įžiebė pagrindinę miesto žaliaskarę. 17 metrų aukščio natūrali eglutė nušvito aukso spalvomis, o pagrindiniai papuošimų akcentai – tautiniai motyvai. Kauniečiai, gausiai traukiantys pažiūrėti miesto eglės, pasidalijo į dvi stovyklas: vieniems ji labai graži, kitiems – sunkiai suprantama.

Kauno kalėdinė eglė po metų pertraukos sugrįžo į tradicinę vietą – Rotušės aikštę. Po rekonstrukcijos atnaujinta aikštė vos sutalpino visus norinčius pamatyti kalėdinę puošmeną. Tūkstantinę minią pasveikino Kalėdų Senelis.

Ne ką mažiau žmonių aplink eglę būriavosi ir sekmadienio rytą – norint nusifotografuoti prie žaliaskarės, reikėjo palaukti eilėje.

Art deco stiliaus eglutė ypatinga: ant jos – 140 rankų darbo žaisliukų, ji šviečia su 26 tūkstančiais lempučių.

17
Kauniečiai džiaugiasi, kad antrus metus iš eilės Kauno kalėdinė eglė – tikra, natūrali.

„Labai patiko, labai graži. Mes patys iš Kauno ir labai patenkinti, kad atsispindi tikras Art deco stilius, kad tikra eglutė, tiek daug šiškučių. Mums labai patiko“, – kalbėjo kaunietė.

„Man labai patinka tie rutuliukai, tie raštai iš šonų – atrodo senoviški“, – pritarė jai berniukas.

„Labai smagu, kad yra prasmė, raštai, o ne šiaip burbuliukai. Ir dar – tikra, čia jau kvepia ta eglutė“, – džiaugėsi moteris.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Tema aktuali, nauja, unikali. Man gražu“, – įvertino kita pašnekovė.

Visgi ne visi atėjusieji liko sužavėti. Šių metų eglės puošmenos – išskirtinės: Art deco stiliaus elementai, primenantys tautinius šiaudinius sodus.

„Pati eglutė graži, bet tie žaislai – gremėzdiški. Galėtų būti kažkas smulkiau“, – svarstė į Rotušę atvykusi moteris.

„Tie uždėti rėmai – per daug“, – kritiškai įvertino kita pašnekovė.

„Ne pati gražiausia eglutė, bet svarbiausia – gera nuotaika“, – pridūrė vyras.

Visgi vaikai greitai išsirinko mėgstamiausius eglės žaisliukus.

„Gražiausi – visi tie varpeliai“, – pasakojo mergaitė.

„Labai gražūs žaisliukai. Labai labai gražūs. Visi“, – sakė kita.

„Labai graži eglutė. Neseniai su Didžiąja Britanija susijungėm per vaizdo skambutį – sesei parodžiau. Įspūdingi Art deco žaisliukai“, – pasakojo moteris.

„Tas toks nutiesimas gražus. Žaisliukai išskirtiniai, nematyti, įvairūs“, – vertino kaunietė.

